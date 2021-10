EUR/TRY: Lira wertet weiter ab

Nach Auflösung eines kurzfristigen Abwärtstrends aus Sommer dieses Jahres drehte der Trendverlauf beim Paar EUR/TRY wieder zur Oberseite ab und erlaubt es in der abgelaufenen Handelswoche sogar ein frisches Rekordniveau zu markieren. Damit setzt sich die Abwertungsspirale der türkischen Landeswährung unvermindert fort.

Der langfristige Aufwärtstrend brachte stetige Gewinne bis auf ein Niveau von 10,2626 TRY bis Ende 2020 hervor. Trotzdem wurde die Aufwärtsbewegung nur durch kurzzeitige Konsolidierungen unterbrochen, die letzte erfolgte im Sommer dieses Jahres von 10,7334 TRY zurück auf das 61,8 % Fibo um 9,8261 TRY. Ende September wurde dieser Abwärtstrend beendet, Bullen übernahmen wieder das Ruder. In der abgelaufenen Handelswoche schoss das Paar EUR/TRY schließlich auf einen neuen Rekord von 10,7666 TRY aufwärts.

Sensibler Bereich!

Da sich das Paar EUR/TRY und nun seinem mittelfristigen Ziele um 10,9049 TRY annähert, sollten Investoren in diesem Bereich äußerst vorsichtig vorgehen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber auf Wochenschlusskursbasis könnte die nächsthöhere Zielmarke am 161,8 % Fibo aktivieren. Mit einer zwischenzeitlichen Konsolidierung muss aber stets gerechnet werden. Geht es dagegen per Wochenschlusskurs unter 10,40 TRY abwärts, würde die Gefahr eines Doppelhochs im Bereich der aktuellen Rekordstände merklich zunehmen. Eine Aktivierung erfolgt aber erst unterhalb von 9,80 TRY. Dann müssten Investoren mit Abschlägen sogar auf glatt 9,00 TRY rechnen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,8211 // 10,9049 // 11,0606 // 11,2402 TRY Unterstützungen: 10,5691 // 10,4163 // 10,2026 // 10,1643 TRY

Fazit

Ein erster Schritt in Richtung Folgekaufsignal wäre ein nachhaltiger Anstieg auf Wochenschlusskursbasis über die Sommerhöchststände von 10,7334 TRY. Das würde in einem ersten Schritt Aufwärtspotenzial an 10,9049 TRY auslösen. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, dürfte das beschriebene 161,8 % Fibonacci-Retracement bei 11,3388 TRY in den mittelfristigen Fokus der Bullen rücken. Hierfür könnte man dann ein Long-Investment beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN VX2AB0 abschließen. Die Renditechance würde in diesem Szenario 80 Prozent betragen, der Wert des Scheins dürfte entsprechend auf 12,08 Euro zulegen. Hierfür sollten sich Investoren jedoch gut einige Monate Zeit nehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VX2AB0

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,46 - 6,65 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,0398 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 10,3788 TRY

akt. Kurs Basiswert: 10,7577 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 12,08 Euro Hebel: 161,2

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.