EUR/TRY: Landeswährung knickt nach Trump-Drohung ein

Bei Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) macht sich seit einigen Wochen ein Boden bemerkbar. Doch der gestrige Kurssprung hat ganz andere Gründe, Trump drohte der Türkei mit einer wirtschaftlichen Vernichtung.

Nach den massiven Wertverlusten der türkischen Lira im vergangenen Jahr auf ein Verhältnis von 8,0471 Lira zu einem Euro hat sich die Lage bei diesem Paar kurzzeitig wieder entspannt. Dank der Intervention der türkischen Notenbank konnte zwar eine Stabilisierung herbeigeführt werden, die Volatilität bleibt aber vergleichsweise weiter hoch. Jüngst hat aber US-Präsident Donald Trump wieder die Keule herausgeholt und mit einer völligen Zerstörung der türkischen Wirtschaft gedroht. "Wenn die Türkei irgendetwas tut, was ich in meiner großen und unvergleichlichen Weisheit für tabu halte, werde ich die türkische Wirtschaft vollständig zerstören und auslöschen", so Trump am Montag auf Twitter. Gründe könnten im Rückzug der US-Armee aus diesem Gebiet liegen und einige entflohene IS-Kämpfer.

Lira lässt kräftig Federn

Die Reaktion ließ natürlich nicht lange auf sich warten, die türkische Lira verlor alleine im gestrigen Handel gut 2,5 Prozent an Wert und schoss geradewegs über den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) sowie über die Zwischenhochs aus September hoch. Damit wurde auch der jüngste Abwärtstrend beendet, die Bodenbildungsphase seit August nimmt klare Form an. Aus dem Stand heraus könnte es in den kommenden Tagen zu einem Anstieg zurück an 6,60 TRY kommen, darüber könnte sogar das Niveau und Widerstandsband um 6,70 TRY einem baldigen Test unterzogen werden. Für dieses Szenario bietet sich bestens das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR4079 an, dass mit einem Hebel von 12,3 eine besonders attraktive Rendite verspricht. Ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 6,30824 TRY würde hingegen Rücksetzer zunächst in den Bereich von 6,2125T TRY forcieren. Tiefer als die markante Unterstützung zwischen 6,1163 und 6,1488 TRY wird es aller Wahrscheinlichkeit nach aber nicht gehen.

EUR/TRY (Tageschart in TRY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,4219 // 6,4560 // 6,5174 // 6,5792 Unterstützungen: 6,3612 // 6,3083 // 6,2125 // 6,1488

Fazit

Ebenfalls von einer weiter fallenden Lira und damit eines stärkeren Euro überzeugte Anleger können für den favorisierten Kursanstieg an 6,70 TRY beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR4079 zurückgreifen. Die mögliche Renditechance bis zu dieser Stelle beläuft sich auf bis zu 52 Prozent, das vorgestellte Zertifikat dürfte dann um 12,26 Euro herum notieren. Als Verlustbegrenzung kann der durchschnittliche Tageskurs vom Freitag um 6,2545 TRY angesetzt werden. Das ergibt im Schein einen Ausstiegskurs von 5,31 Euro. An Volatilität dürfte es aber weiterhin nicht mangeln, hier brauchen Investoren starke Nerven und Durchhaltevermögen.

Strategie für steigende Kurse WKN: SR4079

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,77 - 8,07 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 5,9135 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 5,9135 TRY

akt. Kurs Basiswert: 6,4124 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 12,26 Euro Hebel: 12,31

Kurschance: + 52 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

