EUR/TRY: Kriegshandlungen destabilisieren Lira

Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan sowie den Bündnisverhältnissen verunsichert die ganze Region, allen voran verliert die türkische Lira gegenüber dem Euro weiterhin dramatisch an Wert. Das Niveau von eins zu neun wurde schon längst hinter sich gelassen, die Lira befindet sich auf einem historischen Tiefpunkt.

Und dies gilt nicht nur im Vergleich zum Euro, sondern auch zum US-Dollar. Die Kriegshandlungen beider Länder und die bestehenden Bündnisse verunsichern Investoren weiter, obwohl die türkische Notenbank abgelaufene Woche den Leitzins um 200 Basispunkte nach oben geschraubt hatte. Die Unglaubwürdigkeit der türkischen Geldpolitik sorgt weiterhin für Unsicherheit, wirtschaftlich steht das Land ohnehin wegen der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand. Das beweist unter anderem der aktuelle Kursverlauf von EUR/TRY, im gestrigen Handel schoss der Euro gegenüber der Lira auf einen neuen Höchstwert von 9,20 TRY aufwärts und bekräftigt denn seit Anfang letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend. Damit nähert sich das Paar nun der nächsten großen und psychologisch relevanten Marke von eins zu zehn TRY sukzessive an.

Blutbad

Für die türkische Bevölkerung ist das ein frappierender Zustand, der Wert ihrer heimischen Währung verfällt in ihren Händen zusehends. Aus technischer Betrachtung sollte eigentlich das Niveau von 9,00 TRY bei EUR/TRY für einen Dämpfer sorgen, dieser dauerte lediglich einen Tag an. Die Spannungen zwischen den beiden Streithähnen Armenien und Aserbaidschan forcieren sogar eine Geldentwertung in der Türkei, das nächste Ziel könnte nun ein glatter Durchschnitt von einem Euro zur zehn Lira bedeuten. Sollte sich aber wider Erwarten ein Niveau von unter 8,80 TRY ergeben, bestünde durchaus die Möglichkeit auf eine Konsolidierung in den Bereich von 8,55 TRY. Darunter würde das Paar um 8,0471 TRY eine weitere Unterstützung vorfinden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9,2748 // 9,4431 // 9,5267 // 9,5875 Unterstützungen: 9,0897 // 9,0000 // 8,9101 // 8,7723

Fazit

Nach den dynamischen Kursgewinnen von über drei Prozent in dieser Woche ist eine Ausweitung der Kursrallye bei EUR/TRY zunächst auf ein Niveau von 9,44 TRY sehr wahrscheinlich geworden. Darüber lauten die nächsten Ziele 9,60 TRY und schlussendlich ein Niveau von glatt 10,00 TRY. Wer sich ebenfalls an einem fortgesetzten Long-Engagement engagieren möchte, kann dies beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN VP7CL7 tun. Eine Verlustbegrenzung sollte das runde Niveau von 8,80 TRY vorerst allerdings nicht überschreiten, wodurch sich ein potenzieller Ausstiegskurs von 5,19 Euro im vorgestellten Zertifikat ergibt. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee kann der vorgestellte Schein ein Niveau von 18,23 Euro erreichen. Das entspräche einer Rendite-Chance von 90 Prozent.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP7CL7

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 9,45 - 9,67 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 8,3228 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 8,521 TRY

akt. Kurs Basiswert: 9,2009 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 18,23 Euro Hebel: 96,5

Kurschance: + 90 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.