EUR/TRY: Klarer Boden im Aufbau

Beim Währungspaar Euro (EUR) zur türkische Lira (TRY) bahnt sich derzeit am 200-Wochen-Durchschnitt eine interessante Entwicklung an. Dabei scheint der jüngste Austausch des Notenbankchefs kaum Auswirkungen auf die Währung zu nehmen, noch nicht!

Als Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den letzten Notenbankchef Murat Cetinkaya entließ, reagierte die Lira mit Verlusten. Diese endeten vorerst bei 6,50 TRY, anschließend kamen die Notierungen wieder zurück und setzten nochmal auf dem 200-Tage-Durschnitt um 6,3215 TRY auf. Im gestrigen Handel zog der Euro wieder merklich an, zusammen mit dem vorherigen Verlaufstief wird somit ein Doppelboden im Bereich des EMA 200 ermöglicht. Noch aber fehlt es den Euro-Bullen an Durchsetzungskraft, um die wichtige Triggerlinie für einen erfolgreichen Abschluss zu überwinden. Vielleicht aber sorgt der neue Notenbankchef Murat Uysal bald wieder für Bewegung im Paar, wenn er die Zinsen nach Erdogans Willen senken sollte.

Zwischen den Marken von 6,3051 und grob 6,4387 TRY ist das Währungspaar EUR/TRY zunächst als neutral anzusehen. Erst oberhalb der Triggermarke von glatt 6,50 TRY dürfte der Doppelboden im Bereich des EMA 200 einen erfolgreichen Abschluss finden und Aufwärtspotenzial in Richtung 6,6968 TRY freisetzen. Auf dem Weg dorthin ist jedoch mit einem kleinen Zwischenstopp um 6,60 TRY zu rechnen. Long orientierte Anleger sollten jedoch größere Vorsicht bei einem nachhaltigen Bruch der jüngsten Tiefs bei 6,3051 TRY walten lassen. In diesem Fall würde nämlich der potenzielle Doppelboden seine vollständige Gültigkeit verlieren und könnte auf Sicht der nächsten Monate für Abgaben in den Bereich von 6,1364 TRY sorgen, darunter kommt es möglicherweise zu einem Test der runden Marke von 6,00 TRY.

EUR/TRY (Tageschart in TRY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,4275 // 6,5000 // 6,5310 // 6,6000 Unterstützungen: 6,3216 // 6,3051 // 6,2863 // 6,2414

Fazit

Über das bekannte Mini Future Long Zertifikat WKN VF6PJHkönnen defensiv orientierte Anleger bei einem nachhaltigen Ausbruch über 6,50 TRY an einem anschließenden Aufschwung des Paares EUR/TRY bis an 6,6968 TRY bestens partizipieren. Offensive Investoren können hingegen schon jetzt spekulativ auf einen Aufschwung setzen. Das hieraus resultierende Renditepotenzial beliefe sich dann auf 52 Prozent. Die Verlustbegrenzung sollte gemessen am Basiswert zunächst nicht höher als 6,3050 TRY angesetzt werden, bei diesem Szenario ergibt sich hierdurch ein Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von 4,4 zu 1. Im vorgestellten Schein ergibt sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee ein Zielbereich von 14,86 Euro, der Stoppkurs ist entsprechend um 8,72 Euro gemessen am Zertifikat anzusetzen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF6PJH

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 9,84 - 10,10 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 5,7491 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 5,9449 TRY

akt. Kurs Basiswert: 6,3589 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 14,86 Euro Hebel: 9,83

Kurschance: + 52 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

