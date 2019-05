EUR/TRY: Keine Entspannung in Sicht

Das Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) ist in der abgelaufenen Woche an eine entscheidende Kursmarke herangelaufen, an derer sich der mittelfristige Weg nun entscheiden wird. Technisch steht eine große Bodenbildung kurz vorm Abschluss.

Seit der Kapitalflucht und der massiven Aufwertung der türkischen Lira im August 2018 bis auf ein Niveau von 8,0471 TRY hat sich die türkische Notenbank um Schadenbegrenzung bemüht und konnte die Landeswährung zum Euro merklich drücken. Tiefer als 5,8841 türkische Lira für einen Euro ging es dabei aber nicht, ein langfristiger Aufwärtstrend verhinderte eine weitere Abschwächung. Stattdessen hat sich seit Oktober letzten Jahres ein potenzieller Doppelboden oder eine W-Formation ausgebildet, deren Triggerlinie um 6,7000 TRY anzutreffen ist. Genau in diesem Bereich notiert das Währungspaar. Ein Sprung über dieses Niveau könnte den Boden aus den letzten Monaten schließlich zu einem erfolgreichen Abschluss bringen und die türkische Währung weiter unter Druck setzen.

Ebenso erscheint aber auch ein kurzfristiger Pullback möglich, wie er sich am 1. Mai angedeutet hat. Tiefere Notierungen als 6,6000 TRY sind vorerst nicht zu erwarten, spätestens ab 6,3400 TRY dürften Bullen wieder das Ruder übernehmen. Springt das Paar hingegen direkt und noch in dieser Woche über die Marke von 6,7000 TRY hoch, könnte dies eine sofortige Kaufwelle in Richtung 6,8627 TRY auslösen. Darüber müssten Investoren mit einer fortgesetzten Schwäche der türkischen Lira sogar bis auf ein Niveau von 7,1835 TRY rechnen. Um als Investor nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, empfiehlt es sich Stop-Buy-Ordern (Wochenschluss entscheidend) oberhalb von 6,7000 TRY aufzugeben, oder aber die Währung auf einem etwas niedrigeren Kursniveau abzufangen. An der übergeordneten Aufwärtsbewegung wird aber kaum gezweifelt, die wirtschaftlichen Daten für die Türkei trüben sich zunehmend ein und begünstigen eine schwächere Lira. Auch wenn die Notenbank der Türkei einmal mehr intervenieren sollte, ist der Spielraum sehr begrenzt und ein dauerhafter Erfolg fraglich.

EUR/TRY (Tageschart in türk. Lira) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 6,7107 // 6.7000 // 6,7393 // 6,7930 Unterstützungen: 6,6640 // 6,6000 // 6,5308 // 6,5069

Mit dem Open EndTurboLong (WKN DGY6RX) können Investoren auf eine Abwertung der türkischen Lira bis 7,1835 TRY setzen. Mit einem Hebel von 11 über dem Niveau von 6,7000 TRY kann eine Renditechance von 78 Prozent erzielt werden, der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dann etwa 8,70 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses und kann im Basiswert unter dem Niveau von 6,3100 TRY platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein aktueller Stoppkurs bei 6,31 Euro. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,4 zu 1, ist aber auch die nächsten Wochen und Monate ausgelegt.

Strategie für steigende Kurse WKN: DGY6RX

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,06 - 9,10 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 6,1023 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 6,1023 TRY

akt. Kurs Basiswert: 6,69156 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 16,22 Euro Hebel: 11,02

Kurschance: + 78 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

