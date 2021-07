EUR/TRY: Ganz nach Plan

Das Währungspaar Euro (EUR) zur türkischen Lira (TRY) tendiert weiter talwärts, wie in der letzten technischen Besprechung bereits favorisiert wurde. Bestehende Short-Positionen sollten nun einer Stopp-Anpassung unterzogen werden.

Insgesamt herrscht aber noch immer ein intakter langfristiger Aufwärtstrend, der ein Hoch bei 10,7334 TRY hervorgebracht hatte. Das Ziel am 138,2 % Fibo wurde dabei nur knapp verfehlt, das kann man aber in dieser Form auch gelten lassen. Seitdem herrscht eine Konsolidierungsbewegung auf hohem Niveau, bislang sind zwei komplette Wellen erkennbar, die dritte wird nun ausgebildet und dürfte neuerliche Tiefstkurse unterhalb derer aus Juni hervorbringen. Hierzu kann auch die letzte Analyse zu EUR/TRY aufgerufen werden.

Wunschziel 9,72 TRY

Unter technischen Aspekten ergibt sich weiterhin Abwärtspotenzial zurück auf ein Niveau von zunächst 10,00 TRY, eine weitere Zielmarke liegt um 9,7240 TRY und würde die Konsolidierung harmonisch abschließen. Hierzu kann weiterhin auf das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ8H49 zurückgegriffen werden. Ein Anstieg über 10,50 TRY würde dagegen für einen erneuten Gipfelsturm an 10,7334 TRY sprechen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,3353 // 10,4669 // 10,5691 // 10,7334 Unterstützungen: 10,0996 // 10,0000 // 9,8570 // 9,7792

Fazit

Bestehende Short-Positionen sollten nun merklich oberhalb der Kursmarke von 10,33 TRY enger abgesichert werden. Für ein frisches Long-Investment empfiehlt es sich einen etwas höheren Stopp-Kurs zu wählen. Ziele sind weiterhin bei 10,00 TRY und darunter bei rund 9,7240 TRY anzutreffen und können über das Mini Future Short Zertifikat WKN VQ8H49 nachgehandelt werden. Ziel des Scheins liegt im besten Fall bei 13,63 Euro, eine Verlustbegrenzung kann im Schein um einen Wert von 7,60 Euro aufgestellt werden. Im Vergleich zum Basiswert wäre das ein Niveau um 10,3770 TRY.

Strategie für fallende Kurse

