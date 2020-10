EUR/TRY: 9,40 TRY im Fokus

Dir türkische Lira (TRY) wertet gegenüber dem Euro (EUR) weiter ab und lässt Bären innerhalb der laufenden Rallye kaum zum Zuge kommen, im gestrigen Handel wurde sogar ein historisches Verhältnis von 1 zu 9,40 TRY markiert. Investierte Anleger sind gut beraten, am Stopp-Management nachzujustieren.

Der Kursgewinn des Euro gegenüber der türkischen Lira allein in diesem Jahr beläuft sich auf satte 41,6 Prozent, was für ein Währungspaar äußerst viel ist. Die Gründe hierfür sind bekannt, die Corona-Pandemie zum einen, zum anderen wirtschaftliche Fehlentscheidungen und eine nicht ganz unabhängige türkische Notenbank. Dem setzte die galoppierende Inflation noch einen drauf und hob den Wert des Euro auf zeitweise über 9,40 TRY im gestrigen Handel an. Die mittelfristigen Zielmarken liegen noch ein deutliches Stück weit höher, ein Ende der Rallye scheint kaum in Sicht zu kommen, zumal sich auch keine verwertbaren Trendwendemuster zeigen. Dennoch sollten Lon positionierte Anleger jetzt nicht vergessen, ihre Stopps ein Stück weit nachzuziehen und den Gewinnen weiter freien Lauf zu lassen.

Bald bei 1:10?

Mittelfristig wurde nach Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 bei 8,0471 TRY Ziele um 9,60 TRY genannt, dieses Niveau hat das Währungspaare EUR/TRY nun fast erreicht. Langfristig könnte es sogar auf ein Wechselkursverhältnis von eins zu zehn weiter rauf gehen. Wer sich ebenfalls noch den bullsichen Marktteilnehmern anschließen möchte, kann dies beispielsweise über das Mini Future Long Zertifikat WKN VP812J tun. Bestehende Long-Positionen können aktuell unter dem Niveau von 9,17 TRY enger abgesichert werden, aber auch die Realisierung von Teilgewinnen wäre durchaus eine Option. Für Abschlagspotenzial auf den diesjährigen Aufwärtstrend kann es dagegen nur unterhalb eines Niveaus von glatt 9,00 TRY kommen. Dies könnte dann Abschläge auf 9,7692 TRY zur Folge haben. Aber erst ein nachhaltiger Trendbruch würde deutlich mehr Druck vom Kessel nehmen und eine Konsolidierung zurück auf 8,0471TRY erlauben zu vollziehen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9,4000 // 9,4445 // 9,4791 // 9,5487 Unterstützungen: 9,3069 // 9,2096 // 9,0913 // 9,0000

Fazit

Furchtlose Anleger, die sich mittel- bis langfristig noch positionieren wollen, sind mit dem Mini Future Long Zertifikat WKN VP812J ganz gut dabei. In der Erwartungshaltung eines Anstiegs an 9,60 TRY ließe sich über dieses Instrument noch eine Rendite von 37 Prozent herauskitzeln, entsprechend dürfte der Schein am Ende bei 7,93 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung angesetzt um 9,17 TRY erfordert dagegen bei offensiver Haltung einen Ausstiegskurs von 3,35 Euro im vorgestellten Zertifikat. Gleiches Stopp-Niveau können bereits Long investierte Anleger in ihre Positionen aufnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP812J

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 5,65 - 5,87 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 8,8547 TRY

Basiswert: EUR/TRY KO-Schwelle: 9,1037 TRY

akt. Kurs Basiswert: 9,4004 TRY Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,93 Euro Hebel: 161,9

Kurschance: + 37 Prozent Quelle: Vontobel

