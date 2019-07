EUR/SGD: An Jahrestiefs angekommen

Das Währungspaar Euro (EUR) zum Singapur Dollar (SGD) ist im gestrigen Handel auf die Unterstützungszone aus Anfang dieses Jahres zurückgefallen und in einer ersten Reaktion zur Oberseite abgedreht. Zwar kann daraus noch kein Aufwärtstrend abgeleitet werden, vielleicht aber ein größerer Boden.

Insgesamt beherrscht ein intakter Abwärtstrend beim Währungspaar EUR/SGD seit Anfang 2018 das Handelsgeschehen und drückte das Paar von 1,6452 SGD auf ein Verlaufstief von 1,5148 SGD bis Ende April dieses Jahres abwärts. Die dortige Unterstützung konnte im weiteren Verlauf eine Erholung bis an den 200-Tage-Durchschnitt um 1,5478 SGD hervorbringen, nur wenig später gaben die Notierungen erneut auf die Jahrestiefs nach. Nach dem gestrigen EZB-Zinsentscheid sprang der Euro zum Singapur Dollar wieder merklich an und könnte mithilfe der Unterstützung aus der ersten Jahreshälfte nun einen potenziellen Boden ausbilden.

Zunächst einmal muss ein intakter Abwärtstrend seit Anfang Juni erwähnt werden, innerhalb dessen sich das Paar noch aufhält. Spekulative Long-Ansätze können zwar sofort umgesetzt werden, für einen nachhaltigen Ausbruch und damit einhergehendes Kaufsignal muss mindestens das Niveau von 1,53 SGD überwunden werden. Nur so ließe sich kurzfristig Aufwärtspotenzial in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 bei 1,5414 SGD tatsächlich freisetzen. Für einen erfolgreichen Abschluss eines größeren Bodens müssten hingegen die Verlaufshochs aus Juni dieses Jahres bei 1,5478 SGD überwunden werden. Misslingt hingegen eine nachhaltige Stabilisierung an den Jahrestiefs, müssen darunter weitere Abgaben in Richtung der Kurslücke aus April 2017 um 1,5050 SGD einkalkuliert werden. Dort würde das Paar erneut eine Chance auf eine Stabilisierung erfahren. Bleibt dieser Schritt aus, können im weiteren Verlauf Abgaben lediglich auf das nächstgrößere Unterstützungsniveau aus Anfang 2017 bei rund 1,48 SGD abgeleitet werden.

EUR/SGD (Tageschart in SGD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,5250 // 1,5300 // 1,5319 // 1,5350 Unterstützungen: 1,5202 // 1,5163 // 1,5148 // 1,5136

Fazit

Interessierten Anlegern stehen nun zwei Möglichkeiten offen. Entweder wird ein spekulatives Long-Investment auf aktuellem Kursniveau mit dem Ziel des EMA 50 bei aktuell 1,5307 SGD eingegangen, oder aber es wird ein regelkonformes Kaufsignal abgewartet. Hierzu muss jedoch der EMA 50 überwunden werden. Nur so lässt sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 1,5414 SGD ableiten und erfolgreich beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF7HNY nachhandeln. Die mögliche Renditechance beläuft sich hierbei auf bis zu 77 Prozent, das Ziel im vorgestellten Schein dürfte um 2,58 Euro herum liegen. Als Verlustbegrenzung können die Jahrestiefs bei aktuell 1,5172 SGD bei einem Direktinvestment angesetzt werden, das entspricht im vorgestellten Zertifikat einem Ausstiegskurs von 0,82 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF7HNY

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,44 - 1,46 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,5025 SGD

Basiswert: EUR/SGD KO-Schwelle: 1,5025 SGD

akt. Kurs Basiswert: 1,5239 SGD Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,58 Euro Hebel: 68,95

Kurschance: + 77 Prozent Quelle: Vontobel

