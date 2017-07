Aufwärtstrend in Gefahr





Die Erholung des Euro zur schwedischen Krone seit Februar hat das Wechselkurspaar

im Mai und Juni auf Kurse jenseits des Verlaufshochs vom Dezember 2014 (9,73 SEK)

geführt. In den letzten Wochen konnte dieses Niveau jedoch nicht verteidigt werden.

Vielmehr hat sich die Einheitswährung wieder dem Aufwärtstrend seit März 2013 (akt.

bei 9,48 SEK) angenähert. Diesen gilt es unbedingt zu verteidigen, um ein unmittelbares

Abrutschen in Richtung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 9,33 SEK) zu verhindern. Unterhalb

der Glättungslinie fungiert vor allem das Tief vom März 2015 bei 9,06 SEK als wichtiger

Haltepunkt, dessen Unterschreiten die weiteren Perspektiven massiv eintrüben würde.

Die technischen Indikatoren zeigen sich von der jüngsten Entwicklung wenig begeistert

und weisen in Form des Stochastik und des MACD klare Verkaufssignale auf. Anleger

sollten daher entweder die angeführte Trend- oder die o. g. Durchschnittslinie als

Stopp zur Absicherung bestehender Longpositionen nutzen. Neue Chancen auf der Oberseite

ergeben sich oberhalb des genannten Dezemberhochs 2014 und der jüngsten Verlaufshochs

bei gut 9,80 SEK. Dann winken auch wieder zweistelligen Notierungen und ein Wiedersehen

mit dem Hoch vom November 2016 (10,09 SEK).





















EUR/SEK (Weekly)











































