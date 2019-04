EUR/SEK: Trendwende möglich

Das Währungspaar Euro zur Swedischen Krone (SEK) hat in dieser Woche vorläufig um das 50 % Fibonacci-Retracement Halt gefunden. Doch reicht dieses Niveau für eine Stabilisierung und Trendwende bereits aus?

Für gewöhnlich laufen korrektive Muster mindestens in drei Wellen ab, beim Währungspaar Euro zur Schwedischen Krone ist das seit den Verlaufstiefs aus Anfang März durchaus der Fall. Dabei reichten die Abschläge gut 50 Prozent der vorausgegangenen Aufwärtsbewegung auf das entsprechende Fibo-Retracement abwärts. Zwar bildet dieses Niveau bereits eine potenzielle Trendwendestelle, für gewöhnlich drehen börsennotierte Titel überdurchschnittlich häufig bereits an dem 61,8 % bzw. erst 38,2 % Fibo in die Gegenrichtung ab. Grund zur Annahme einer baldigen Trendumkehr zur Oberseite liefert die aktuelle Wochenkerze in Form eines Doji. In Verbindung mit dem entsprechenden Unterstützungsbereich um das 50 % Fibonacci-Retracement könnten durchaus schon jetzt eine Trendwende und später frische Jahreshochs gelingen.

Solange der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit Anfang März intakt bleibt, ist kein sofortiger Handlungsbedarf auf der Oberseite gegeben. Rücksetzer zurück auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei 10,3253 SEK wären in den kommenden Wochen durchaus noch realistisch. Spätestens an dieser Stelle müsste tatsächlich eine Gegenbewegung einsetzen. Kommt es in der kommenden Handelswoche jedoch zu einem nachhaltigen Kurssprung mindestens über 10,4500 SEK, kann mit einem sofortigen Test der Hürde von 10,5000 SEK gerechnet werden. Aber erst darüber dürften sich tatsächlich weitere Käufer anschließen und den Euro zurück an die Jahreshochs von 10,6477 SEK vorantreiben. Insgesamt wird nach wie vor ein Test der Verlaufshochs aus 2018 bei 10,7290 SEK favorisiert. Im Augenblick geht es darum, den optimalen Einstiegspunkt für die nächste große Kaufwelle auszuloten.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,4484 // 10,4795 // 10,5000 // 10,5300 Unterstützungen: 10,4084 // 10,3775 // 10,3542 // 10,3252

Mit einem Mini-Future Long (WKN VF1113 ) können risikofreudige Anleger, die von einer Trendwende auf aktuellem Kursniveau ausgehen, mit einem Hebel von 39,56 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 1,05 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert bei 10,3150 SEK platziert werden. Im Mini-Future Long Schein ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,50Euro. Ein Ziel nach oben könnte zunächst an den Jahreshochs von 10,6477 SEK bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 2,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF1113

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,60 - 2,62 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,1541 SEK

Basiswert: EUR/SEK KO-Schwelle: 10,3017 SEK

akt. Kurs Basiswert: 10,4234 SEK Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,75 Euro Hebel: 39,56

Kurschance: + 83 Prozent Quelle: Vontobel

