EUR/SEK: Trendbruch, Sachlage scheint klar

Beim Währungspaar Euro (EUR) zur schwedischen Krone (SEK) ist es zu Beginn dieses Monats zu einem eindeutigen Trendbruch gekommen. Die letzten Tage waren die gegensätzlichen Kräfte noch mit sich selber beschäftigt, Bären scheinen sich aber zunehmend durchzusetzen und könnten nun einen regen Ausverkauf starten.

Bereits seit Sommer 2012 herrscht beim Währungspaar Euro zur schwedischen Krone ein intakter Aufwärtstrend, der das Paar von 8,1750 SEK auf ein bisheriges Verlaufshoch von 10,9338 SEK aufwärts gedrückt hatte. Doch der untergeordnete Aufwärtstrend bestehend seit dem Jahreswechsel 2018/2019 wurde vor einigen Wochen unmissverständlich gebrochen, anschließend folgte ein ausgesprochen volatiler Kampf um die weitere Richtung. Diese kristallisiert sich jetzt zunehmend auf der Unterseite heraus, was die zahlreichen Dochte auf der Oberseite der letzten Wochen Kerzen sehr gut belegen. Ein Ende des übergeordneten Aufwärtstrendkanals ist zwar noch lange nicht in Sicht, dafür aber könnte sich eine ausgeprägte Topformation im Bereich der diesjährigen Hochs breitmachen. Ein Engagement bietet für kurz- sowie auch mittelfristig orientierte Anleger nun gute Handelsansätze.

Zinsen geben kaum Auftrieb

Um nicht einem Fehlsignal bei EUR/SEK zu unterliegen, sollte ein Short-Engagement mit einem Ziel bei 10,3820 SEK erst unterhalb der Kursmarke von 10,6093 SEK in Betracht gezogen werden. Dieses Niveau stellt nämlich das minimale Korrekturziel der vorausgegangenen Erholungsbewegung dar und bietet über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE2VSE eine potenzielle Renditechance von glatt 100 Prozent. Anschließend müsste die Sachlage aber erneut geprüft werden. Bullische Ansätze bei EUR/SEK ergeben sich hingegen erst oberhalb eines Niveaus von 10,8552 SEK. In diesem Fall bestünde anschließend eine direkte Anstiegschance zurück zu den Jahreshochs von 10,9338 SEK. Ab der runden Marke von 11,0000 SEK sollten jedoch wieder zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,6884 // 10,7492 // 10,8221 // 10,8552 Unterstützungen: 10,6093 // 10,5516 // 10,5000 // 10,3820

Fazit

Ebenfalls von einem kurzfristig schwächeren Euro oder stärkerer Krone überzeugte Investoren können bei Interesse an Short-Positionen beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE2VSE zurückgreifen. Unterhalb der Kursmarke von 10,6093 SEK ergibt sich hierdurch ein Renditepotenzial von bis zu 100 Prozent. Das vorgestellte Zertifikat besitzt damit ein Ziel bei 3,93 Euro. Als Verlustbegrenzung sollten jedoch die Wochenhöchststände von 10,7517 SEK nicht unterschritten werden, durch sich ein Ausstiegskurs im Schein von 0,46 Euro ergibt. Als Anlagehorizont werden nur wenige Wochen angesetzt, die Umsetzung der gesamten Handelsidee könnte bereits Ende dieses Jahres vollumfänglich abgearbeitet werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: VE2VSE

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,80 - 1,82 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,8472 SEK

Basiswert: EUR/SEK KO-Schwelle: 10,8472 SEK

akt. Kurs Basiswert: 10,6551 SEK Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,93 Euro Hebel: 54,4

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: Vontobel

