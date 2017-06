EUR/SEK: Starker Aufwärtstrend

Weiterhin im Mitte März etablierten Aufwärtstrend befindet sich der Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen. Dieser kann gegenwärtig zwischen 9,74 und 9,87 SEK beschrieben werden. Dabei wird die Unterseite zusätzlich von der derzeit bei 9,75 SEK verlaufenden 20-Tage-Linie begleitet und verstärkt. Mit der ansteigenden Tendenz erreichten die Notierungen in dieser Woche ein Hoch bei 9,81 SEK und den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Eine weiter steigende Tendenz könnte das Währungspaar erneut zum im November erreichten Hoch um 10 SEK führen. Unsere Mitte Mai erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VL1H30 auf einen steigenden Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen zu setzen, befindet sich noch leicht unter dem Vorstellungskurs. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,89 Euro. Wer in der Erwartung eines steigenden Wechselkurses weiterhin in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses unter den Aufwärtstrend die Position bereits näher am Vorstellungskurs absichern und dadurch sein Risiko verringern.

EUR/SEK (Tageschart in Schwedischen Kronen):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VL1H30) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen ausgehen, mit einem Hebel von 34,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 1,5 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann unter dem im Chart dargestellten Aufwärtstrend im Basiswert bei 9,74 SEK platziert werden. Im Mini Future Long errechnet sich daraus zum aktuellen Wechselkurs ein Stoppkurs von 2,60 Euro. Auf Sicht könnte für steigende Notierungen ein Ziel um 10 SEK bestehen. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 6,9 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: VL1H30

Akt. Kurs: 2,89 - 2,92 Euro

Basispreis: 9,486 SEK



KO-Schwelle: 9,622 SEK



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Vontobel

Basiswert EUR/SEK

Kursziel: 5,13 Euro

Kurschance: 75 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.