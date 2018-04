EUR/SEK: Schwedische Krone bleibt unter Druck

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Währung ist auch im letzten Monat gegenüber dem Euro unter Druck geblieben und hat sich zeitweise auf 10,35 EUR/SEK (ISIN: EU0009654672, WKN: 965467) abgeschwächt, so die Analysten der DekaBank.

Die Riksbank sei auf ihrer letzten Sitzung im Februar zögerlich geblieben, was den ersten Zinsschritt betreffe und habe damit die Abwertung der schwedischen Krone unterstützt. Mit dem schwächsten Kurs der Währung gegenüber dem Euro seit 2009 würden allerdings auch die Inflationsgefahren steigen und ein Zinsanstieg gegen Ende des Jahres bleibe weiterhin in Sicht. Im März hätten die Konsumentenpreise um 1,9% im Vorjahresvergleich zugelegt, seien damit aber leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch wenn die Inflation in den nächsten Monaten für begrenzte Zeit nachlassen könnte, dürfte zum Jahresende anziehender Preisdruck die Riksbank auf Zinsanhebungskurs lassen. Dabei bleibe auch die wirtschaftliche Lage zufriedenstellend: Der Trend in der Arbeitslosenquote zeige eindeutig nach unten, und der Einzelhandel habe im Februar ebenso solide zugelegt wie die Produktion im privaten Sektor. (17.04.2018/ac/a/m)