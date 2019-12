EUR/SEK: Potenzielle Trendwendestelle erreicht

Die schwedische Notenbank hat am Donnerstag überraschend ihrem Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,00 Prozent angehoben und agiert damit gegen den Trend anderer Notenbanken. Die schwedische Krone (SEK) reagierte im Vergleich zum Euro (EUR) schwächer, aus technischer Sicht könnte das Paar nun eine potenzielle Trendwendestelle innerhalb des bestehenden Abwärtstrends erreicht haben.

Die schwedische Notenbank Sveriges Riksbank hat Donnerstag Vormittag ihren Leitzins (Repo Rate) um 25 Punkte auf 0,00 Prozent angehoben und agiert damit gegen den allgemeinen Trend anderer Notenbanken. Angesichts einer zu erwartenden Konjunkturabkühlung und Negativzinsen reagiert die Notenbank ungewöhnlich, ein Vergleich der Inflationsrate auf einem Normniveau lässt allerdings die Anhebung gar nicht mehr abstrakt aussehen.

Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit Mitte Oktober offenbart einen intakten Abwärtstrend, der nach einem regelkonformen Bruch des vorausgegangenen Aufwärtstrendkanals in den Unterstützungsbereich aus Anfang dieses Jahres um 10,3820 SEK abwärts geführt hatte. Genau dieses Niveau wurde in der letzten charttechnischen Besprechung als Ziel ausgerufen, die aktuellen Umstände könnten jetzt aber einen vorzeitigen Ausstieg aus den Short-Positionen erforderlich machen, so, wie sich das bisherige Chartbild der letzten Tage präsentiert. Gleichwohl wäre es möglich, eine Gegenposition aufzubauen und an einer Aufwertung des Euro gegenüber der schwedischen Krone zu partizipieren.

Trendwechsel jetzt möglich

Sofern tatsächlich keine neuen Tiefstände beim Währungspaar EUR/SEK auftreten, können spekulative Long-Positionen mit einem Ziel bei zunächst 10,50 SEK aufgebaut werden. Die maximale Ausdehnung einer Erholungsbewegung dürfte am Widerstandsbereich aus Sommer dieses Jahres um 10,60 SEK enden, über ein Investment beispielsweise in das Mini Future Long Zertifikat WKN VE4EV8 ließe dann eine Renditechance von bis zu 55 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings noch unterhalb der breiten Unterstützungszone aus Anfang dieses Jahres von 10,3820 SEK belassen, bei steigenden Notierungen jedoch auch konsequent nachgezogen werden. Sollte das Niveau hingegen unerwartet gebrochen werden, würden sich erste Ziele um 10,20 SEK finden, darunter auf der breiten Unterstützung aus 2018 um 10,0966 SEK.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,4952 // 10,5253 // 10,5500 // 10,5924 Unterstützungen: 10,4127 // 10,3820 // 10,3210 // 10,2500

Fazit

Eine klar erkennbare Bodenformation ist im Währungspaar EUR/SEK noch nicht auszumachen, daher kommen lediglich spekulative Long-Positionen ins Spiel. Ein Anstieg über 10,50 SEK dürfte jedoch eine kurzfristige Trendwende weiter verstärken und im weiteren Verlauf Kursgewinne an 10,60 SEK erlauben. Für dieses Szenario können sich Investoren beispielsweise über das vorgestellte Mini Future Long Zertifikat WKN VE4EV8 eindecken und von einer Renditechance von bis zu 55 Prozent überdurchschnittlich profitieren. Rechnerisch ergibt sich damit ein maximales Ziel im vorgestellten Schein bei 3,62 Euro, eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 10,3820 SEK erfordert hingegen einen Ausstiegskurs bei 1,54 Euro. Als Anlagehorizont dürften wenige Wochen ausreichend sein, womit die Handelsidee als kurzfristig einzuordnen ist.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE4EV8

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,34 - 2,36 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,2208 SEK

Basiswert: EUR/SEK KO-Schwelle: 10,2503 SEK

akt. Kurs Basiswert: 10,4658 SEK Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,62 Euro Hebel: 40,49

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

