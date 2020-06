EUR/SEK: Gegenbewegung gestartet

Das Währungspaar Euro (EUR) zur schwedischen Krone (SEK) befindet sich seit zwei Wochen in einer ausgeprägten Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste der letzten Monate. Ein Intermarket-Vergleich offenbart aber noch sehr viel höheres Potenzial des Euro, als bislang zu sehen war.

Die letzten 18 Monate präsentieren sich beim Währungspaar EUR/SEK volatil, im letzten Jahr hatte sich eine grobe Seitwärtsspanne zwischen 10,3820 und 10,9338 SEK eingestellt. Zu Beginn dieses Jahres schoss der Euro im Zuge des Corona-Crashs sichtlich aufwärts und markierte bei 11,4269 SEK seinen vorläufigen Höhepunkt. Doch als das Interesse der Investoren am sicheren Hafen nachließ, pendelt sich das Paar wieder in seiner ursprünglichen Handelsspanne ein und fiel auf das untere Begrenzungsniveau um 10,3820 SEK zurück. Dort fand EUR/SEK einen Boden vor und befindet sich nun in der zweiten Woche einer Erholungsphase, die allerdings noch weiteres Kurspotenzial birgt und durchaus für ein Long-Investment herhalten könnte.

Achterbahnfahrt

Nach dem erfolgreichen Test der markanten Unterstützungszone um 10,3820 SEK wurde bereits eine sichtliche Aufwärtsbewegung vollzogen. Übergeordnete Ziele lassen sich noch bei 10,6906 SEK ableiten, worauf durchaus ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP3LGK abgeschlossen werden könnte. Allerdings sollten Investoren mit zwischengeschalteten Rücksetzern zurück in den Bereich von 10,5000 SEK rechnen, damit eine dreiwellige Erholungsbewegung zustande kommt. Kritisch für das Paar wird es allerdings erst bei einem nachhaltigen Bruch von 10,3800 SEK, in diesem Fall könnten Rücksetzer auf 10,2021 SEK bzw. 10,1261 SEK aufkommen.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,6000 // 10,6548 // 10,6906 // 10,7333 Unterstützungen: 10,5519 // 10,5000 // 10,4495 // 10,3820

Fazit

Solange sich der Euro kurzfristig gegenüber der schwedischen Krone durchsetzen kann, sind weitere Ziele bei 10,6906 SEK anzunehmen. Zwischenzeitliche Rücksetzer hätten dagegen Platz bis an 10,5000 SEK. Über ein Direktinvestment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP3LGK ließe sich aus dem Stand heraus noch eine Rendite-Chance von 35 Prozent herauskitzeln. Der vorgestellte Schein dürfte am Ende dementsprechend bei 4,25 Euro notieren. Aufgrund des sehr kurzfristigen Anlagehorizonts sollte eine engmaschige Beobachtung des Paares nicht ausbleiben, dies erfordert ebenfalls eine schnelle Reaktionsfähigkeit der Marktteilnehmer.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP3LGK

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,14 - 3,17 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,2243 SEK

Basiswert: EUR/SEK KO-Schwelle: 10,2243 SEK

akt. Kurs Basiswert: 10,5734 SEK Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,25 Euro Hebel: 31,5

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: Vontobel

