EUR/SEK: Euro gewinnt an Stärke

In sieben der vergangenen neun Wochen zeigte sich beim Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen eine ansteigende Tendenz. Die wiedergewonnene Stärke des Euro, durch die Reihen legen die Euro-Wechselkurse am heutigen Dienstag teilweise deutlich zu, begegnet hier aktuell einer Schwäche der Krone. Das Tief der letzten Monate erreichte der Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen bereits im Februar bei 9,41 SEK. Die zu diesem Zeitpunkt gestoppte Abwärtsbewegung folgte auf den Anstieg des Währungspaars über 10 SEK. Schon seit April vergangenen Jahres hatte sich eine ansteigende Tendenz etabliert, die im Herbst durch einen dynamischen Schwung nach oben verstärkt worden war und die Notierungen somit erstmals seit Februar 2010 wieder in den zweistelligen Bereich geführt hatte. Seitdem geht es für die Notierungen wieder nach oben. Seit Mitte April lässt sich die steigende Tendenz auch mit einem Trendkanal erfassen, der aktuell zwischen 9,65 und 9,77 SEK beschrieben werden kann. Auf weitere Sicht könnte sich ein erneuter Anstieg bis zu den Hochs um 10 SEK ergeben.

EUR/SEK (Tageschart in Schwedischen Kronen):

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN VL1H30) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen ausgehen, mit einem Hebel von 40,2 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 1,1 Prozent. Der Einstieg in dieser spekulativen Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 9,68 SEK platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Schwedischen Kronen ein Stoppkurs von 2,24 Euro. Auf weitere Sicht könnte ein Ziel um 10 SEK bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,3 zu 1.

Steigende Kurse Kennzahlen





WKN: VL1H30

Akt. Kurs: 3,11 - 3,14 Euro

Basispreis: 9,463 SEK



KO-Schwelle: 9,599 SEK



Laufzeit: Open End





Typ: Mini Future Long



Emittent: Vontobel

Basiswert EUR/SEK

Kursziel: 6,12 Euro

Kurschance: 95 Prozent

Order über Börse Stuttgart





Bei Mini Future und Open End Turbo Long und Short findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Weitere Informationen hierzu befinden sich auf der Produktseite des Emittenten.