EUR/SEK: Erholung kurzzeitig möglich

Nachdem das Währungspaar Euro (EUR) zur schwedischen Krone (SEK) einen Trendbruch vollzogen hatte, fiel der Wert nur wenig später an seine erste Zielzone zurück. Von diesem Standpunkt aus könnte nun eine kurzfristige Erholung starten, übergeordnet sind aber weiter rückläufige Notierungen stark anzunehmen.

Seit dem Jahr 2012 beherrscht beim Währungspaar Euro zur schwedischen Krone ein intakter Aufwärtstrend das Handelsgeschehen und drückte den Wert von 8,1750 SEK auf ein Zwischenhoch von 10,9338 SEK bis Anfang Oktober aufwärts. In diesem Bereich misslang ein nachhaltiger Ausbruch über das markante Widerstandsniveau von 10,85000 SEK und führte nur wenig später zu einem Trendbruch untergeordneten Ranges. In der charttechnischen Besprechung vom 22. November 2019: "EUR/SEK: Trendbruch, Sachlage scheint klar" wurde rechtzeitig auf einen Ausverkauf des Paares auf 10,5000 SEK hingewiesen, vergangene Woche war es dann so weit. Nun aber hat sich leichte Gegenwehr von Käufern eingestellt, die zu einer zwischengeschalteten Gegenbewegung führen könnte. Übergeordnet wird aber weiterhin die Abwärtsvariante favorisiert, bis die Kursziele auf der Unterseite vollständig abgearbeitet worden sind. Eine technische Gegenreaktion bietet aber auch wieder attraktive Einstiegschancen auf einem höheren Niveau.

Verkäufer noch lange nicht fertig

Kurzfristig müssen sich Anleger auf eine Zwischenerholung zurück an 10,6093 SEK einstellen, von wo aus das Paar EUR/SEK seinen übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit Anfang Oktober wieder aufnehmen und in seine Zielzone von 10,3820 SEK zurücksetzen dürfte. Über das bekannte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE2VSE kann weiterhin ein Positionsaufbau erfolgen, bestehende Short-Positionen sollten hingegen deutlich enger abgesichert werden. Hierzu bietet sich das Niveau von etwas mehr als 10,6300 SEK an, selbige Marke kann auch für frische Einstiege herangezogen werden. Sollte das Widerstandsband um 10,6170 SEK jedoch nachhaltig überwunden werden, würden weitere Ziele um 10,7000 SEK abgeleitet werden können. Eine Rückkehr in den vorherigen Aufwärtstrend erscheint aber nahezu ausgeschlossen, hierzu müsste aber der etwas größere Widerstand um 10,5000 SEK erst noch überwunden werden.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,5924 // 10,6000 // 10,6507 // 10,7169 Unterstützungen: 10,5000 // 10,4507 // 10,4274 // 10,3820

Fazit

Unter der Annahme einer weiteren Korrekturausdehnung können Investoren von einem potenziellen Lauf zurück an die übergeordnete Zielzone von 10,3820 SEK profitieren. Hierzu eignet sich beispielsweise das bereits bekannte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE2VSE und birgt aus dem Stand heraus eine Renditechance von weiteren 66 Prozent. Zuvor aber sollte mit einem Rücklauf zurück an 10,6093 SEK gerechnet werden oder aber der Einstieg erfolgt unter den Vorwochentiefs von 10,5000 SEK. Orientierungshalber dürfte sich der Schein bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee dann um 4,65 Euro herumbewegen. Eine Verlustbegrenzung angesetzt an 10,6300 SEK erfordert hingegen einen Ausstiegskurs von 2,31 Euro im vorgestellten Zertifikat. Bereits bestehende Positionen können über selbiges Stopp-Niveau jetzt enger abgesichert oder aber Teilgewinne realisiert werden.

Strategie für fallende Kurse WKN: VE2VSE

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,78 - 2,80 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,8313 SEK

Basiswert: EUR/SEK KO-Schwelle: 10,8313 SEK

akt. Kurs Basiswert: 10,5386 SEK Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,65 Euro Hebel: 35,7

Kurschance: + 66 Prozent Quelle: Vontobel

