EUR/SEK: Chance auf Rebound

Seit gut drei Wochen konsolidiert der Euro (EUR) gegenüber der schwedischen Krone (SEK) talwärts und begab sich zuletzt in einen sehr markanten Unterstützungsbereich bestehend aus dem EMA 50 und einer Horizontalunterstützung aus dem abgelaufenen Jahr. Hier könnten durchaus Long-Chancen auftreten, wenn sich die Kaufwelle seit November letzten Jahres fünfwellig gestalten tut.

Zwischen August 2012 und November 2020 verfolgte der Euro gegenüber der schwedischen Krone einen Aufwärtstrend, in der Spitze wertete die Gemeinschaftswährung auf 11,4234 SEK auf. Ende 2020 kam es jedoch zu einem Aufwärtstrendbruch und anschließenden Abschlägen auf 9,8641 SEK. Nach Kriegsanfang in der Ukraine schossen die Notierungen zeitweise zurück in den Aufwärtstrend aufwärts, konnten dieses hohe Niveau allerdings nicht lange halten und wurden zuletzt wieder in den Unterstützungsbereich um den EMA 50 bei 10,2970 SEK zurückgedrängt. Hier würde sich durchaus eine Long-Chance zumindest bei einem Rebound zur Oberseite anbieten, später vielleicht im Rahmen einer fünfwelligen Erholungsbewegung.

Rebound wahrscheinlich

Aus technischer Sicht könnte ausgehend vom Unterstützungsbereich um 10,2970 SEK eine temporäre Erholungsbewegung zunächst in den Bereich von 10,4686 und darüber an 10,5608 SEK aufwärts reichen und sich für ein sehr kurzfristiges Long-Investment anbieten. Aber erst oberhalb von 10,60 SEK dürfte eine fünfwellige Aufwärtsbewegung wahrscheinlich werden. Aber schon für Ersteres Szenario kann durch entsprechend gehebelte Instrumente eine hohe Renditechance erzielt werden. Unterhalb der Kursmarke von 10,2695 SEK würden allerdings rasche Abschläge auf 10,2122 und darunter sogar in den Bereich von 10,0400 SEK drohen.

EUR/SEK (Wochenchart in SEK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,3136 // 10,2695 // 10,2122 // 10,1519 SEK Unterstützungen: 10,3136 // 10,2695 // 10,2122 // 10,1519 SEK

Fazit

Bei einer sich abzeichnenden Trendwende um den EMA 50 könnten Long-Chancen an 10,4682 und darüber an 10,5608 SEK beim Währungspaar EUR/SEK entstehen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN DV5E6X könnte man hierdurch eine Renditechance von 100 Prozenterzielen. Ziele im Schein lägen an den entsprechenden Marken bei 2,79 und 3,68 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 10,30 SEK gemessen am Basiswert vorläufig nicht überschreiten, woraus sich dann Stopp-Kurs von 1,16 Euro ergibt. Als Anlagehorizont werden aber nur wenige Tage veranschlagt, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes sollte daher nicht ausbleiben.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV5E6X

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,61 - 1,80 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 10,1720 SEK

Basiswert: EUR/SEK KO-Schwelle: 10,1720 SEK

akt. Kurs Basiswert: 10,3463 SEK Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,68 Euro Hebel: 55,6

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: DZ Bank

