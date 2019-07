EUR/PLN: Ziel getroffen, aber.. [...]

In dem Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) läuft´s rund. Seit Anfang dieses Monats konnte der Euro bereits 0,9 Prozent gegenüber dem Zloty zulegen und sich an eine erste wichtige Hürde herantasten. Aktuell konsolidiert das Paar seitwärts aus, unter Umständen könnte sich aber noch weiteres Potenzial ergeben.

In der abgelaufenen charttechnischen Besprechung vom 1. Juli 2019: "EUR/PLN: Bald wieder rauf?!" wurde im Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements auf eine mögliche Pullbackbewegung auf der Oberseite hingewiesen, die tatsächlich wenig später wie erwartet eingesetzt hatte. Die daraus resultierende erste Kaufwelle führte geradewegs an den benannten Widerstand von 4,2735 PLN planmäßig aufwärts. Seit gut drei Tagen konsolidiert das Pärchen nun in einer Seitwärtsphase darunter aus. Auffällig hierbei gestaltet sich insbesondere die letzte Tageskarte vom Freitag in Form eines bullischen Hammers. Dieser Hinweis in Verbindung mit einer dreiwelligen Erholungsbewegung (bisher einwellig) könnte weiteres Aufwärtspotenzial bereithalten und ist sogar für ein frisches Long-Investment geeignet. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber nicht vernachlässigt werden eine signifikante Stopp-Anhebung sollte nicht ausbleiben!

Solange die aktuelle Seitwärtsbewegung zwischen 4,2372 und 4,2735 PLN anhält, ist das Währungspaar EUR/PLN als neutral zu bewerten. Ein Kursanstieg über das Niveau von 4,2758 PLN kann aber weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 4,2830 PLN freisetzen. Nach technischen Maßstäben könnte sogar die Marke von glatt 4,29 PLN erreicht werden, ehe das Pärchen in eine mehrwöchige Korrektur übergeht. Bestehende Long-Positionen sollten nun mit einer Stopp-Anhebung mindestens auf 4,26 PLN enger abgesichert werden. Für den Fall eines Kurssturzes unter 4,2510 PLN kann lediglich ein Rücklauf zurück an die Jahrestiefs von 4,2372 PLN abgeleitet werden. Dies wäre soweit noch kein Beinbruch, sollte aber mit erhöhter Vorsicht betrachtet werden. Unter Umständen ergibt sich hieraus vielleicht sogar noch einen Doppelboden.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,2723 // 4,2758 // 4,2830 // 4,2900 Unterstützungen: 4,2657 // 4,2600 // 4,2490 // 4,2436

Fazit

Zunächst einmal sollten bestehende Long-Positionen enger abgesichert werden, hierzu kann es ratsam sein, die Verlustbegrenzung gemessen am Basiswert nun auf 4,26 PLN nachzuziehen. Frische Positionen können weiter über bekanntes Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGF5YJ abgeschlossen, sobald die Marke von 4,2758 PLNüberwunden wurde. Durch einen Hebel von 71 ergibt sich dadurch ein Renditepotenzial von weiteren 30 Prozent. Orientierungshalber sollte der Schein zeitgleich bei einem Preis von 4,29 PLN um 1,81 Euro herum notieren. Als Verlustbegrenzung ist das Niveau von 1,10 Euro vorgegeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: DGF5YJ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,36 - 1,40 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 4,2146 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,2146 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,27005 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,81 Euro Hebel: 71,39

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.