EUR/PLN: Wo lohnt ein Einstieg?

Das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) tendiert mittlerweile seit der Märzspitze von 5,00 PLN talwärts, ein tragfähiger Boden ist noch nicht in Sicht. Dafür hat sich das Paar aber in einen äußerst interessanten Kursbereich bestehend aus den Hochs aus Januar 2022 abwärts bewegt, wo durchaus die Chance auf eine Gegenbewegung gegeben wäre.

Allmählich scheint sich die Lage beim Währungspaar Euro zum polnischen Zloty nach den Kurskapriolen seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine zu normalisieren, der Wert ist in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend wieder eingetreten und versucht offenbar an den Januarhochs eine Stabilisierung herbeizuführen. Anzeichen hierfür liefert die Tageskerze vom Mittwoch in Form eines Dojis. Noch kann aber von keiner nachhaltigen Trendwende gesprochen werden, die nächsten Stunden und Tage sollten einer engmaschigen Beobachtung gewidmet werden. Spätestens an der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung dürften wieder vermehrt Käufer in den Markt zurückkehren und für eine Gegenbewegung sorgen.

Boden jetzt durchaus möglich

Kann der Bereich um 4,60 PLN für einen erfolgreichen Aufbau eines Bodens genutzt werden, würde oberhalb der Kursmarke von 4,6220 PLN die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg zunächst in den Bereich von 4,6435 und darüber an den EMA 50 bei 4,65187 merklich zunehmen. Dieser Fall würde sich durchaus für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Abschläge unter 4,5850 PLN würden dagegen die Annahme weiterer Verluste auf 4,55 PLN festigen. Spätestens um 4,5270 PLN und der dort verlaufenden Trendkanalbegrenzung würden wieder Long-Ansätze attraktiv.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,6216 // 4,6334 // 4,6519 // 4,6845 PLN Unterstützungen: 4,5864 // 4,5501 // 4,5270 // 4,5086 PLN

Fazit

Sollte die Doji-Kerze vom Mittwoch tatsächlich eine Trendwende herbeiführen und das Paar EUR/PLN über 4,6216 PLN zulegen, würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei derzeit 4,6518 PLN merklich zunehmen und könnte für ein kurzfristiges Long-Investment über einen stark gehebelten Schein nachgehandelt werden. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD177P zum Einsatz kommen, die Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 55 Prozent. Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 2,46 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 4,5863 PLN vorläufig nicht überschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 1,04 Euro ableiten.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD177P

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,41 - 1,56 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 4,5348 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,5348 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,6033 PLN Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,46 Euro Hebel: 64,1

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Morgan Stanley

