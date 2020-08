EUR/PLN: Verkäufer bislang chancenlos!

Ein Blick auf das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) offenbart seit Wochen einen erbitterten Kampf um die Unterstützung von 4,40 PLN. Es wird mit Händen und Füßen gegen einen weiteren Ausverkauf gekämpft, die aktuelle Wochenkerze in Form eines bullischen Hammers könnte zusammen mit den Verlaufstiefs aus Anfang Juni sogar für einen Doppelboden sorgen.

Übergeordnet hat sich das Währungspaar EUR/PLN in einer groben Seitwärtsspanne und den Kursmarken von 4,5387 auf der Oberseite und grob 4,1301 auf der Unterseite auf. Die letzte größere Abwärtsbewegung erfolgte just zum Höhepunkt der Corona-Krise und brachte ein Verlaufshoch bei 4,6351 PLN hervor. Nur wenig später wurde allerdings der sehr stark übertriebene Anstieg sukzessive abgebaut und präsentiert sich bislang in einer dreiwelligen Kursbewegung. Das ist insofern wichtig, da es sich nur um eine Korrekturwelle und keine Impulswelle handelt. Die Kursschwäche zu Beginn dieser Woche konnte mittlerweile in eine positive Wochenkerze umgemünzt werden, sollte zum Ende dieser Woche daraus ein bullischer Hammer hervorgehen, könnte dies zusammen mit den Junitiefs für einen Doppelboden und einen baldigen Angriff auf den Abwärtstrend sorgen.

Wochenschluss entscheidend

Um handfeste Signale zu erhalten, sollten entweder die Junitiefs gebrochen oder aber der Abwärtstrend überwunden werden. Alles andere ist im aktuellen Kursbereich als spekulativ anzusehen. Für den Fall eines Kursanstiegs mindestens über 4,45 PLN dürfte sich allerdings ein Long-Investment nahezu aufdrängen, Kursgewinne in den Bereich der Julihochs bei 4,4956 PLN und darüber an die mittelfristige Widerstandslinie um 4,5120 PLN kämen rasch ins Spiel und würden ein Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4TEH sehr interessant machen. Ein Kursrutsch unter die Junitiefs sowie das Niveau von 4,3710 PLN dürfte allerdings die von Anfang an favorisierte Impulswelle mit dazugehörigen Abschlägen auf das Unterstützungsniveau um den 200-Wochen-Durchschnitt bei 4,3287 PLN einleiten.

EUR/PLN (Wochenchart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,4260 // 4,4418 // 4,4956 // 4,5120 Unterstützungen: 4,3894 // 4,3710 // 4,3496 // 4,3287

Fazit

Aktuell befindet sich das Paar EUR/PLN in einem neutralen Bereich. Ein Anstieg über 4,45 PLN dürfte aber Kurspotenzial an 4,4956/4,5120 PLN freisetzen dürfen und ein Long-Investment sehr interessant machen. Als Anlagevehikel kann dann beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC4TEH zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance in diesem Fall beliefe sich auf bis zu 80 Prozent, am Ende dürfte der Schein bei 4,86 Euro notieren. Zunächst aber sollten Investoren den Basiswert genauestens beobachten, ehe größere Handelsentscheidungen vorgenommen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC4TEH

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,50 - 2,56 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 4,3044 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,3044 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,4080 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,86 Euro Hebel: 39,1

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.