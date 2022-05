EUR/PLN: Turnaround nimmt Form an

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) zeichnet sich seit Anfang letzter Woche eine Bodenbildung ab, die durch weitere Kurssteigerungen noch bestätigt werden muss. Technisch könnte auf Sicht der nächsten Tage eine zweite Kaufwelle zur entscheidenden Triggermarke bevorstehen.

Nach dem Blow-Off des Euro gegenüber dem polnischen Zloty aus Anfang März und einem Kursniveau von 5,0020 PLN hat sich das Paar wieder in seine geordneten Bahnen innerhalb eines längerfristigen Aufwärtstrends begeben und Duftmarken um 4,6090 PLN gesetzt. Im abgelaufenen Monat startete knapp unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts schließlich eine Bodenbildungsphase, die zunehmend einen Turnaround gleich kommt und weitere Gewinne bereithalten dürfte. Dieses Szenario könnte für ein kurzfristiges Long-Investment in Erwägung gezogen werden, so viel sei aber gesagt, es handelt sich bislang lediglich um eine Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste.

4,7751 PLN im Fokus

Kann der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 4,6564 PLN erfolgreich Käufer in den Markt locken, würde sich auf Sicht der nächsten Tage eine erneute Kaufwelle zunächst in den Bereich um 4,7500 und darüber an 4,7751 PLN abzeichnen. Aber erst oberhalb der zuletzt genannte Triggermarke dürfte der Bodenbildungsprozess endgültig abgeschlossen werden und könnte zu einem Ausbruch aus dem laufenden Aufwärtstrend beitragen. Bis dahin ist die Aufwärtsbewegung jedoch als gewöhnliche Konsolidierung zu interpretieren. In bärisches Fahrwasser dürfte das Paar EUR/PLN unterhalb von 4,6090 PLN geraten, Abschläge auf 4,5110 PLN und somit die untere Aufwärtstrendkanalbegrenzung kämen dann auf Anleger zu.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,6938 // 4,7260 // 4,7500 // 4,7751 PLN Unterstützungen: 4,6564 // 4,6254 // 4,6090 // 4,5500 PLN

Fazit

Der 50-Tage-Durchschnitt stellt unter technischen Aspekten einen idealen Einstiegspunkt mit Zielen um 4,7500 und 4,7751 PLN dar. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielsweise das Mini Future Long Zertifikat WKN VV1MRN zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 140 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch bei 3,65 Euro. Dieser Trade ist allerdings auf nur wenige Tage angelegt, dementsprechend ist eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes erforderlich. Mittelfristige Signale können erst oberhalb von 4,7751 PLN abgeleitet werden. Eine Verlustbegrenzung kann unterdessen um das Knock-Out-Niveau des Scheins angesetzt werden, dieser würde dann wertlos verfallen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV1MRN

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,58 - 1,63 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 4,6034 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,6474 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,6756 PLN Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,65 Euro Hebel: 306,6

Kurschance: + 140 Prozent Quelle: Vontobel

