EUR/PLN: Technisch alles regelkonform

Das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) hatte zu Beginn dieser Woche einen klaren Dämpfer erlitten. Nun stellt sich die Frage unter Beachtung des technischen Regelwerks, ob 3 oder 5 Wellen im Chart auftauchen.

Seit Anfang dieses Jahres befindet sich das Währungspaar Euro zum polnischen Zloty in einem eindeutigen Aufwärtstrend, die erste übergeordnete Welle reichte von 4,1975 auf 4,6351 PLN bis Ende März. Die anschließende Konsolidierung zurück auf 4,3710 PLN kam nicht überraschend und endete exakt am 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie der technisch letztmöglichen Trendwendestelle. Bedingung für ein dreiwelliges Kursmuster war allerdings ein höheres Hoch, als das aus März dieses Jahres. Diese wurde mit einem Anstieg auf 4,6458 PLN in der Vorwoche auch erfüllt. Nun sollte man sich jedoch für die weitere Projektion die Unterwellen der letzten Erholung seit Ende August näher ansehen, hier lässt sich bislang nur ein dreiwelliges Korrekturmuster feststellen. Bleibt es dabei und die Abschläge in dieser Woche nehmen weiter zu, könnte dies vorerst das Ende der seit Anfang 2010 bestehenden Rallye gewesen sein. Noch aber besitzen bullische Marktteilnehmer Chancen die letzte untergeordnete Aufwärtsbewegung in ein fünfwelliges Kursmuster zu überführen und weitere Gewinne zu etablieren.

Long vs. Short

Die Entwicklung in dieser Woche spricht vorerst für fortgesetzte Abgabebereitschaft, Rücksetzer auf 4,5341 PLN waren am späten Abend des Dienstags zu beobachten. Sollte das Paar EUR/PLN an dieser Stelle nicht sofort zur Oberseite abdrehen und mindestens über 4,60 PLN zulegen, hieße das für den weiteren Verlauf eine Korrekturausweitung auf 4,4830 und darunter auf 4,4643 PLN. Entsprechend würde sich hierdurch eine Short-Chance ergeben, hierzu kann beispielsweise auf das Mini Future Short Zertifikat WKN VP9UFE zurückgegriffen werden. Oberhalb von 4,6458 PLN steigt die Chance einer Rallyefortsetzung an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 4,8022 PLN.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,5508 // 4,5703 // 4,6000 // 4,6458 Unterstützungen: 4,5198 // 4,5120 // 4,4830 // 4,4679

Fazit

Sobald es mit dem Währungspaar EUR/PLN unter das signifikante Triggerniveau von 4,5340 PLN abwärts geht, nimmt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücksetzer zunächst auf 4,4830 und darunter auf 4,4679 PLN merklich zu. Hierzu könnte man sich dann kurzfristig über das Mini Future Short Zertifikat WKN VP9UFE engagieren. Die zu erzielende Rendite beliefe sich aus dem Stand heraus auf bis zu 45 Prozent, daraus resultiert ein Ziel im vorgestellten Schein von 4,75 Euro.

Strategie für fallende Kurse WKN: VP9UFE

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 3,31 - 3,36 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 4,6834 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,6369 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,5316 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,75 Euro Hebel: 137,6

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.