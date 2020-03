EUR/PLN mit Short-Chance

Im Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) stellt sich langsam die Situation einer Short-Überlegung ein. Das Paar notiert nämlich an einem mittelfristigen Widerstand und könnte kurzzeitig die Rallye der vergangenen Tage zur Unterseite korrigieren.

Insgesamt hält sich das Paar EUR/PLN in einer großen Seitwärtsrange zwischen 4,1301 und 4,5120 PLN auf der Oberseite auf. Nach dem letztmaligen Test der unteren Supportzone und im Zuge des massiven Aktienkurssturzes profitierte der Euro ungemein, bei den Indizes macht sich jedoch eine potenzielle Stabilisierung breit, dass den Druck vom Euro etwas wegnehmen könnte und dadurch der polnische Zloty wieder aufwertet. Volatil dürfte es an den Märkten aber ohnehin bleiben, bislang stellt dies aber nur eine grobe Idee dar. Bei einer ausgeprägten Top-Bildung und entsprechenden Verkaufssignalen ließe sich aber trotzdem auf kurzfristiger Basis von einem Rückgang bei EUR/PLN gut profitieren.

Märkte im Griff von Corona

Sollte sich in den kommenden Stunden bis Tagen eine Top-Formation im Bereich von 4,50 PLN durchsetzen, könnte ein kurzfristiges Investment beispielsweise über das Open End Short Zertifikat WKN MC3ZY3 mit einem Ziel bei 4,40 PLN gestartet werden. Hierzu sollte das Paar allerdings unter das Niveau von 4,4750 PLN auf Tagesbasis zurücksetzen. Insgesamt ließe sich dann eine Rendite-Chance von bis zu 300 Prozent ableiten, an Volatilität dürfte es in der aktuellen Marktphase jedoch nicht mangeln und erfordert höchste Aufmerksamkeit. Für den Fall einer Fortsetzung der dynamischen Kursgewinne über das Niveau von mindestens 4,5120 PLN, könnte der Euro sogar im Verhältnis zum Zloty auf ein Niveau von rund 4,60 PLN zulegen. Als Kontraindikator können die Aktienmärkte beobachtet werden, wenn diese steigen, ist häufig ein schwächerer Euro zu beobachten.

EUR/PLN (Wochenchart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,4899 // 4,5000 // 4,5120 // 4,5178 Unterstützungen: 4,4788 // 4,4695 // 4,4542 // 4,4432

Fazit

Sämtliche Investments in die eine oder andere Richtung in allen Asset-Klassen sind hochgradig spekulativ. Bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung der Aktienmärkte könnte der Euro allerdings kurzfristig an Kraft verlieren und eine gesunde Konsolidierung einleiten. Beim vorgestellten Währungspaar EUR/PLN kann dies unterhalb eines Niveaus von 4,4750 PLN Abgaben in den Bereich von 4,40 PLN bedeuten. Über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MC3ZY3 ließe sich auf Sicht von wenigen Stunden bis Tagen und erfolgreichen Rücksetzer eine Rendite von bis zu 300 Prozent erzielen. Das Ziel im vorgestellten Schein stellt ein Niveau von 2,40 Euro dar. Mit anhaltender Volatilität ist stets zu rechnen, dies erfordert höchste Aufmerksamkeit der Investoren und eine schnelle Reaktionsfähigkeit.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC3ZY3

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,49 - 0,50 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 4,5126 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,5126 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,4872 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,40 Euro Hebel: 200

Kurschance: + 300 Prozent Quelle: Morgan Stanley

