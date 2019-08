EUR/PLN: Rallye ja, aber.. [...]

In den vergangenen zwei Wochen hat der Euro (EUR) gegenüber dem polnischen Zloty (PLN) sehr stark aufgeholt und sich in den Widerstandsbereich aus Mai dieses Jahres aufwärts begeben. Kurzzeitig könnte die Anstiegsphase an dieser Stelle enden, im weiteren Verlauf ist jedoch mit einer Fortsetzung des aktuellen Aufwärtstrends zu rechnen.

Seit Sommer letzten Jahres hat sich beim Währungspaar EUR/PLN eine klare Seitwärtskonsolidierung zwischen den Marken von 4,26 und grob 4,3420 PLN eingestellt. Nach einem favorisierten Kursrücksetzer auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement um 4,2386 PLN wurde in diesem Bereich ein tragfähiger Boden ausgebildet und eine anschließende Gegenbewegung zurück an die Maihochs bei 4,3143 PLN dynamisch eingeleitet. Seit Juli dieses Jahres gelang es dem Euro ein Kursplus von 1,8 Prozent gegenüber dem polnischen Zloty zu etablieren. Allerdings ist das Pärchen kurzzeitig sichtlich überkauft und könnte schon sehr bald zu einer kurzfristigen Korrekturbewegung ansetzen. Diese sollte jedoch als gewöhnlicher Pullback verstanden werden, wodurch es Investoren zu einem niedrigeren Kursniveau ermöglicht wird, auf eine baldige Fortsetzung des seit Jahresmitte andauernden Aufwärtstrends zu setzen.

Die nächsten Handelstage sollten unbedingt sehr engmaschig beobachtet werden, um 4,3143 PLN könnte es zu einem Rücksetzer zurück in den Bereich des EMA 200 bei derzeit 4,2817 PLN kommen. Im weiteren Verlauf wird jedoch eine übergeordnete Aufwärtsvariante in Richtung 4,3420 PLN favorisiert. Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 4,32 PLN würde unterdessen ohne eine vorherige Korrektur auskommen und direkte Long-Ansätze beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DDY7ZB erlauben einzugehen. Ein Rückfall unter die markante Unterstützung von 4,2735 PLN sollte hingegen zu einem Rücksetzer an die Februartiefs von 4,2587 PLN weiter abwärts führen. Hierdurch würde jedoch der Ausbruch über den diesjährigen Abwärtstrend klar infrage gestellt werden. Abgaben zurück an die Jahrestiefs von 4,2372 PLN wären dann nicht mehr auszuschließen.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,3063 // 4,3175 // 4,3261 // 4,3331 Unterstützungen: 4,3063 // 4,3000 // 4,2969 // 4,2898

Fazit

Das im Vorfeld vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DDY7ZB ist für beide Long-Szenarien geeignet. Strategische Long-Positionen um 4,2817 PLN sollten vorgemerkt werden, sofern es zu der favorisierten Korrektur bis in diesem Bereich kommt. Bricht das Paar hingegen direkt über 4,32 PLN aus, kann von einem unmittelbaren Anstieg an die Zielzone von 4,3420 PLN gerechnet werden. Aus dem Stand heraus ergibt sich somit ein Renditepotenzial von 70 Prozent. Das Ziel des Scheins würde dann um 1,68 Euro herum liegen, eine Verlustbegrenzung sollte bei einem Einstieg um den EMA 200, aber noch unterhalb von 4,2735 PLN angesetzt werden, das entspricht im Zertifikat einem Ausstiegskurs von 0,28 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: DDY7ZB

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,95 - 0,99 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 4,2706 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,2706 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,3100 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,68 Euro Hebel: 101,07

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

