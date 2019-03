EUR/PLN: Kaufsignal wahrscheinlich

Das Währungspaar EUR/PLN schraubt sich am letzten Tag dieser Handelswoche merklich gen Norden, woraus nun ein Kaufsignal folgen könnte. An der übergeordneten Seitwärtsbewegung dürfte dies aber Nichts weiter ändern.

Beim Währungspaar Euro zum polnischen Zloty (PLN) zeichnet sich innerhalb der übergeordneten Seitwärtsphase zwischen 4,2735 und 4,3420 PLN nun wieder ein Trendwechsel an. Nachdem der Euro seit Mitte letzten Monats merklich fester tendierte und in den Bereich von 4,2776 PLN vordringen konnte, hat sich an der entscheidenden Unterstützung um 4,2735 PLN jetzt wieder eine Gegenbewegung eingestellt. Im heutigen Handelsverlauf gelang es schließlich über den zurückliegenden Abwärtstrend zu springen, wodurch sich erst einmal eine dreiwellige Erholungsbewegung ausbreitet, die für den kurzfristigen Aufbau von Long-Positionen durchaus genutzt werden kann.

Können Investoren den Euro auf Tages- und schon sehr bald Wochenschlusskursbasis oberhalb der Marke von 4,2950 PLN festigen, bestünde in den kommenden Handelstag weiteres Kurspotenzial bis in den Bereich von 4,3165 PLN. Damit sollte die favorisierte dreiwellige Erholungsbewegung einen vorläufigen Abschluss finden, anschließend muss geschaut werden, ob der Euro sich weiter durchsetzen und somit eine fünfwellige Erholung vollziehen kann. Kursrücksetzer unter das runde Niveau von 4,2900 PLN würden hingegen einen klaren Fehlausbruch andeuten und könnte Verluste zurück an die Märztiefs bei 4,2776 PLN hervorrufen. Tiefer als das markante Unterstützungsniveau von 4,2735 PLN dürfte es vorläufig aber nicht mehr gehen.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,3051 // 4,3062 // 4,3100 // 4,3165 Unterstützungen: 4,3000 // 4,2953 // 4,2919 // 4,2882

Mit einem Open End TurboLong (WKNDDX0F0) können risikofreudige Anleger, die von einem weiter steigenden Euro ausgehen, mit einem Hebel von 106,5 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 0,77 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert bei 4,2929 PLN platziert werden. Im Open End Turbo Long Schein ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,66 Euro. Ein Ziel nach unten könnte zunächst an dem Niveau von 4,3165 PLN bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DDX0F0

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,90 - 0,94 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 4,2675 PLN

Basiswert: EUR/PN KO-Schwelle: 4,2675 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,30232 Laufzeit: Open end

Kursziel: 1,23 Euro Hebel: 106,5

Kurschance: + 35 Prozent Quelle: DZ Bank

