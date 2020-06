EUR/PLN: Gegenbewegung jetzt möglich

In den letzten zwei Handelswochen hat der Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) wie erwartet zurückgesetzt und ist auf eine größere Unterstützung getroffen. Dieser Bereich könnte unter Umständen nun für eine dynamische Gegenbewegung sorgen, worauf Anleger unbedingt gefasst sein sollten.

In der zurückliegenden Besprechung vom 25. Mai 2020: "EUR/PLN: Zloty wertet merklich auf" wurde auf einen bevorstehenden Ausverkauf des Währungspaares EUR/PLN bei einem Bruch der Unterstützung von 4,5120 PLN hingewiesen. Dabei wurden die beiden Zielmarken bei 4,45 sowie bei glatt 4,40 PLN mustergültig und ohne größere Allüren abgearbeitet. Nun aber liegt das Paar auf den Höchstständen aus den Jahren 2018/2019 auf, diese Unterstützung könnte zeitweise für eine dynamische Gegenbewegung sorgen. Die Handelsidee aus der letzten technischen Besprechung wurde komplett umgesetzt, gut möglich, dass nun die Zeit gekommen ist, um die bestehenden Positionen auf die Long-Seite umzustellen.

4,40 PLN beachten

Zunächst einmal sollten die nächsten Handelsstunden beim Währungspaar EUR/PLN sowie das Niveau bei 4,40 PLN für eine genaue Beobachtung des Paares genutzt werden. Sollte sich tatsächlich ein Boden an der beschriebenen Unterstützung abzeichnen, können erste vorsichtige Long-Positionen mit einem Ziel bei 4,4280 PLN eingegangen werden. Fürs Erste wird mit keinem weiteren Anstieg mehr über 4,45 PLN gerechnet, trotzdem ergibt sich durch den Einsatz eines entsprechend gehebelten Zertifikates wie beispielsweise dem Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3ZSA durchaus eine ansehnliche Rendite-Chance. Eine Verlustbegrenzung sollte bei dieser Handelsidee ein Niveau von 4,3855 PLN vorerst nicht überschreiten. Sollte allerdings ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unter der Marke von 4,3813 PLN zustande kommen, müsste eine ungebrochene Fortsetzung der Abwärtsbewegung zurück auf die Unterstützung bestehend aus dem 200-Tage-Durchschnitt bei 4,3025 PLN und 4,3287 PLN favorisiert werden.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,4142 // 4,4280 // 4,4395 // 4,4500 Unterstützungen: 4,3982 // 4,3727 // 4,3500 // 4,3287

Fazit

Sollte sich auf Stundenebene im Kursverlauf von EUR/PLN eine Stabilisierung abzeichnen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Pullback-Bewegung zunächst in den Bereich von 4,4280 PLN spürbar an. Das maximale Ausdehnungsziel einer gegenläufigen Kursreaktion beläuft sich auf rechnerisch 4,45 PLN. Wer ebenfalls an einem potenziellen Aufschwung des Währungspaares überdurchschnittlich partizipieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC3ZSA zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt dann bis zu 13 Prozent. Entsprechend sollte der Schein bei vollständiger Strategieumsetzung bei 9,42 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb des Niveaus von 4,3855 PLN erfordert dagegen einen Ausstiegskurs von 7,96 Euro im vorgestellten Schein.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC3ZSA

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,33 - 8,42 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 4,0887 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,0887 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,4020 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 9,42 Euro Hebel: 11,9

Kurschance: + 13 Prozent Quelle: Morgan Stanley

