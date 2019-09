EUR/PLN: Fliegt jetzt der Deckel?

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) läuft seit gut zwei Tagen und einer vorausgegangenen Bodenbildungsmaßnahme eine steile Rallye. Diese reichte bislang an die Augusthochs heran, nun könnten aber die Jahreshochs aus 2018 in den Fokus der Bullen geraten.

Bei EUR/PLN geht es seit Freitag dynamisch her, der Euro schoss binnen zwei Tagen regelrecht in die Luft, währen dessen sich der Zloty um 1,3 Prozent verbilligte. Das Resultat war ein Kursanstieg im gestrigen Handelsverlauf zurück zu den Augusthochs bei rund 4,40 PLN, nachdem das Paar am 50 % Fibonacci-Retracement und der Marke von 4,3150 PLN einen Boden gefunden hatte. Nun dürfte es bei diesem Wert um einen nachhaltigen Ausbruch über das nächste Widerstandsniveau gehen, womit das Paar an seine Jahreshochs aus 2018 anknüpfen dürfte. Geling es im weiteren Verlauf auch dieses Niveau zu knacken, sollte die einjährige Seitwärtskonsolidierung der letzten Monate endgültig der Geschichte angehören.

Triggerniveau 4,40 PLN

Long-Positionen sind weiterhin attraktiv, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der dynamischen Kursgewinne aus den letzten beiden Handelstagen. Hierfür aber sollte mindestens das Verlaufshoch bei 4,3995 PLN nachhaltig überwunden werden, damit weitere Gewinne an die Jahreshochs aus 2018 bei 4,4142 PLN freigesetzt werden können. Für diesen Fall können sich Investoren beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR4J7X eindecken und dabei eine Gesamtrendite von 30 Prozent erzielen. Sollte der Euro unerwartet einen Schwächeanfall erleiden und unter das Niveau von 4,39 PLN abtauchen, wären kurzzeitige Rücksetzer an das rote 38,2 % Fibo-Retracement bei 4,3678 PLN einzuplanen. Spätestens ab 4,3488 PLN sollte die Aufwärtsbewegung aber wieder aufgenommen werden, damit es nicht zu weiteren Verlusten zurück an die Septembertiefs bei 4,3167 PLN kommt.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,3995 // 4,4050 // 4,4142 // 4,4285 Unterstützungen: 4,3900 // 4,3678 // 3,3600 // 4,3488

Fazit

Für den Fall eines nachhaltigen Kursanstiegs (Tagesschlusskurs) des Euro gegenüber dem polnischen Zloty über 4,3995 PLN werden direkte Kursgewinne an die Jahreshochs aus 2018 bei 4,4142 PLN wahrscheinlich. Über ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN SR4J7X ließe sich hierdurch eine Renditechance von annähernd 30 Prozenterzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte dann das Niveau von 4,39 PLN allerdings noch nicht übersteigen, bestehende Long-Positionen sind jetzt mit einem deutlich engeren Stopp abzusichern. Im vorgestellten Schein ergibt sich somit ein Zielniveau von 2,25 Euro, die Verlustbegrenzung erfordert einen Ausstiegskurs von 1,49 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: SR4J7X

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,72 - 1,73 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 4,3226 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,3226 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,3907 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,25 Euro Hebel: 52,89

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

