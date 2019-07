EUR/PLN: Bald wieder rauf?!

Das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) hat sich planmäßig zum Ende der abgelaufenen Woche weiter talwärts begeben und steuert nun das überaus wichtige 38,2 % Fibonacci-Retracement als mögliche Trendwendestelle an. Die nächsten Handelsstunden dürfen daher von großer Bedeutung werden, eine engmaschige Beobachtung sollte jetzt nicht ausbleiben!

Insgesamt lässt sich seit Frühjahr eine konstante Abwärtsbewegung bei EUR/PLN festhalten, die Anfang Juni aus der bisherigen Handelsspanne zwischen 4,2735 und 4,3420 PLN heraus geführt hat. Mit dem Verlassen dieser Range wurde ein mustergültiges Verkaufssignal in Richtung des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 4,2386 PLN ausgelöst. Dieses Ziel wurde nahezu in der abgelaufenen Woche abgearbeitet, die nächsten Handelsstunden dürften an dieser Stelle recht volatil ausfallen und bieten als potenzielle Trendwendestelle gute Handelsansätze auf der Oberseite.

Zunächst aber sollten sich Investoren noch etwas in Geduld üben, bis ein Test der genannten Kursmarke erfolgt ist. Bei einer absehbaren Stabilisierung können anschließend Long-Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGF5YJ sukzessive aufgebaut werden. Als erster Zielbereich ist das Niveau um 4,25 PLN zu nennen, darüber die Kursmarke von 4,2610 PLN. Spätestens ab 4,2735 PLN dürften sich Bären wieder in den Vordergrund drücken und zu einem regelkonformen Pullback führen. Sollte das Währungspaar EUR/PLN hingegen unter das 38,2 % Fibo durchrutschen, müssten zwangsläufig weitere Verluste in Richtung 4,2243 beziehungsweise glatt 4,20 PLN einkalkuliert werden.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,2500 // 4,2542 // 4,2587 // 4,2663 Unterstützungen: 4,2426 // 4,2410 // 4,2386 // 4,2350

Fazit

Erst müssen noch weitere Rücksetzer zurück auf 4,2386 PLN eingeplant werden. Sollte sich anschließend eine Stabilisierung abzeichnen, können erste Long-Positionen über das ausgewählte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DGF5YJ eingegangen werden. Als erstes Ziel ist das Niveau von glatt 4,25 PLN zu nennen, darüber könnte es im Fall einer größeren Gegenbewegung sogar an 4,2735 PLN weiter rauf gehen. Durch einen Hebel von 94,4 ließe sich hierdurch binnen weniger Wochen ein Renditepotenzial von gut 300 Prozent erwirtschaften. Im Schein ergibt sich daraus ein Ziel von 4,20 Euro, als Verlustbegrenzung gemessen am Basiswert ist das Niveau von zunächst nicht höher als 4,2350 PLN (oder das letzte Tief) anzusetzen. Das entspricht einem Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,91 Euro. Für den Anfang sollten aber noch kleinere Handelspositionen ins Auge gefasst werden!

Strategie für steigende Kurse WKN: DGF5YJ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 4,2062 PLN

Basiswert: EUR/PLN KO-Schwelle: 4,2062 PLN

akt. Kurs Basiswert: 4,24525 PLN Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,20 Euro Hebel: 94,4

Kurschance: + 300 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

