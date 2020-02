EUR/NOK: Wird das ein Fortsetzungsmuster?

Seit Sommer letzten Jahres schwankt das Währungspaar Euro (EUR) zur norwegischen Krone (NOK) vergleichsweise stark. Doch ein genauer Blick auf den Kursverlauf legt eine nicht unbedeutende technische Formation offen.

Seit den Tiefständen aus Anfang 2017 um 8,80 NOK herrscht beim Währungspaar EUR/NOK wieder ein intakter Aufwärtstrend und brachte die Notierung auf ein Verlaufshoch von über 1/10 bis Ende Oktober letzten Jahres aufwärts. Die volatile Handelsphase setzte aber bereits ein Stück weit früher ein und bewegt sich zwischen den Kursmarken von 9,8157 und 10,3134 NOK grob seitwärts. Innerhalb dieser kristallisiert sich jedoch mit zunehmender Zeit eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen und sehr wichtigen Unterstützung um 10,0264 NOK heraus. Die entsprechende Nackenlinie der noch im Aufbau befindlichen Formation verläuft leicht abgeschrägt um 10,30 NOK. Der letzte Rücksetzer im Paar endete exakt auf dem Niveau der linken Schulter, dass befeuert die Annahme der vorliegenden Trendwendeformation, die bei regelkonformer Aktivierung für ein Investment durchaus herhalten kann.

Euro mit Fortsetzungspotenzial

Solange sich das Paar EUR/NOK innerhalb der Grenzen zwischen 10,0264 und grob 10,2750 weiter auffällt, dürften die volatilen Schwankungen fortgesetzt werden. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die blau eingezeichnete Nackenlinie sowie das Kursniveau von mindestens 10,2756 NOK wird ein Rücklauf zunächst an die Jahreshochs aus 2019 bei 10,3134 NOK wahrscheinlich. Darüber würde die inverse SKS-Formation schließlich einer Aktivierung unterliegen und mittelfristiges Aufwärtspotenzial in den Bereich von 10,50 NOK freisetzen können. Wer hieran partizipieren möchte, kann sich beispielsweise auf die Seite des Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE7JAV schlagen. Für den Fall eines Kursrutsches unter glatt 10,00 NOK dürften hingegen direkte Rücksetzer an den Support bei 9,8157 NOK folgen. Dann allerdings würde die charttechnische Formation vollkommen an Bedeutung verlieren.

EUR/NOK (Tageschart in NOK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,2036 // 10,2500 // 10,2756 // 10,3134 Unterstützungen: 10,1500 // 10,1108 // 10,0458 // 10,0264

Fazit

Für den Fall eines Anstiegs über die blau eingezeichnete Nackenlinie um 10,30 NOK könnte die beschriebene inverse SKS-Formation aktiviert werden und mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 10,50 NOK freisetzen. Für dieses Szenario könnte dann eine Long-Position beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE7JAV aufgebaut werden. Die Rendite-Chance beliefe sich dann auf bis zu 240 Prozent, der Schein dürfte sich dann im Bereich von 4,25 Euro nach Abarbeitung der Idee aufhalten. Als Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 10,20 NOK zunächst nicht überschritten werden, dies entspräche einem Ausstiegskurs von 0,78 Euro im vorgestellten Zertifikat.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE7JAV

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,13 - 1,15 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,0846 NOK

Basiswert: EUR/NOK KO-Schwelle: 10,0846 NOK

akt. Kurs Basiswert: 10,1851 NOK Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,25 Euro Hebel: 87,9

Kurschance: + 240 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.