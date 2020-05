EUR/NOK: Verkaufssignal zeigt Wirkung

Nachdem im ersten Quartal das Währungspaar Euro (EUR) zur norwegischen Krone (NOK) massiven Zulauf erhalten hatte, wird die überkaufte Situation sukzessive durch fallende Notierungen wieder abgebaut. Verstärkt wird dieser Effekt durch eine aussagekräftige SKS-Formation, die unlängst aktiviert worden ist und den Vorgaben folgt.

In der letzten charttechnischen Besprechung vom 13. Mai 2020: "EUR/NOK: Krone gewinnt weiter an Wert" wurde auf die Aktivierung einer Verkaufsformation bestehend seit April dieses Jahres in Form einer SKS-Formation zwischen den Kursmarken von 11,0518 und 11,6975 NOK hingewiesen. Die dazugehörige und blau eingezeichnete Nackenlinie wurde zu diesem Zeitpunkt bereits unterschritten und hatte streng genommen ein Folgeverkaufssignal bei EUR/NOK aktiviert. Eine kurze Überprüfung der Sachlage untermauert die Richtigkeit dieser Annahme, zumal die Nackenlinie in den vergangenen Tagen mehreren erfolglosen Tests unterzogen worden ist und Bären weiterhin das Handelsgeschehen für sich beanspruchen. Feintuning in Form einer adäquaten Stoppanpassung sollte jetzt aber nicht ausbleiben.

Normalisierung schreitet voran

Solange sich das Währungspaar EUR/NOK unterhalb von 11,0518 NOK aufhält, dürften bärische eingestellte Marktteilnehmern weiter das Handelsgeschehen dominieren und Abgaben auf 10,8117 NOK forcieren. Darunter könnte es sogar zu einem Kurslückenschluss sowie Rückfall auf rund 10,50 NOK kommen. Als Anlageinstrument kann weiterhin auf das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP21FE zurückgegriffen werden. Damit sich die Euro-Befürworter im gegebenen Umfeld durchsetzen können, müsste erst ein nachhaltiger Tagesschlusskurs von 11,20 NOK etabliert werden. Nur hierdurch ließe sich anschließend weiteres Kurspotenzial zurück an das Niveau der rechten Schulter um 11,4726 NOK freisetzen.

EUR/NOK (Tageschart in NOK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11,0518 // 11,2000 // 11,3877 // 11,5459 Unterstützungen: 10,8572 // 10,8117 // 10,6317 // 10,4346

Fazit

Das Short-Signal mit Zielen bei 10,50 NOK ist beim Währungspaar EUR/NOK weiterhin aktiv. Wer sich an frische Short-Positionen wagen möchte, kann dies beispielsweise über das aus der letzten technischen Besprechung vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP21FE tun. Bei vollständiger Ideenumsetzung wird der Schein bei 10,38 Euroerwartet. Eine Verlustbegrenzung sollte nun merklich nachgezogen werden, hierzu kann ein Niveau um 11,11 NOK angesetzt werden. Daraus ergibt sich für bestehende sowie frische Positionen ein möglicher Ausstiegskurs bei 4,78 Euro im vorgestellten Zertifikat.

Strategie für fallende Kurse WKN: VP21FE

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,73 - 6,75 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 11,6181NOK

Basiswert: EUR/NOK KO-Schwelle: 11,6181NOK

akt. Kurs Basiswert: 10,8977 NOK Laufzeit: Open end

Kursziel: 10,38 Euro Hebel: 14,8

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

