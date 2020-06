EUR/NOK: Leise rieselt es dahin

Beim Währungspaar Euro (EUR) zur norwegischen Krone (NOK) wertet die nordische Währung immer weiter auf, nachdem Anfang Mai aus technischer Sicht ein regelkonformes Verkaufssignal ausgelöst worden war. Nun aber notiert das Paar an einer potenziellen Wendemarke.

In der zurückliegenden Besprechung vom 20. Mai 2020: "EUR/NOK: Verkaufssignal zeigt Wirkung" wurde auf die Aktivierung eines Verkaufssignals in Form einer SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 11,0518 NOK hingewiesen. Die damaligen Ziele lauteten 10,8117 NOK und darunter die Oberkante der Anfang März gerissenen Kurslücke bei 10,50 NOK. Erstes Ziel wurde anstandslos abgearbeitet, nun hat sich das Paar seiner Kurslücke merklich genährt, die allerdings als potenzielle Trendwendestelle bekannt ist und zu einer kurzfristigen Trendwende führen könnte. Bestehende Short-Positionen sollten daher enger abgesichert werden, aber auch ein Long-Investment kommt bei einer absehbaren Bodenbildung ins Spiel.

Im Zeitlupenmodus

Die nach der letzten Besprechung aufgebauten Short-Positionen auf EUR/NOK sollten nun merklich enger abgesichert werden, als mögliches Niveau kann die Marke von 10,73 NOK angesetzt werden. Eine Teilauflösung kann ebenfalls nicht verkehrt sein. Sollte sich im Bereich von 10,50 NOK schließlich ein Boden und damit einhergehende Trendwende abzeichnen, würde sich durchaus ein kurzfristiges Long-Szenario aufdrängen und kann über entsprechende Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE8NUQ nachgehandelt werden. Spätestens ab 10,20 NOK dürfte eine längere Erholungsbewegung anstehen, weil hier eine wichtige Unterstützung aus den Jahren 2019/2020 verläuft. Ziel einer möglichen Erholung stellt das Niveau von zunächst 10,80 NOK dar, darüber der Bereich zwischen 11,00 und 11,0518 NOK.

EUR/NOK (Tageschart in NOK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,6715 // 10,7299 // 10,8000 // 10,8960 Unterstützungen: 10,5000 // 10,4162 // 10,3026 // 10,2100

Fazit

Sollte sich auf Stundenebene im Kursverlauf von EUR/NOK eine Stabilisierung abzeichnen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Pullback-Bewegung zunächst in den Bereich von 10,80 spürbar an. Das maximale Ausdehnungsziel einer gegenläufigen Kursreaktion beläuft sich auf 11,0518 NOK. Wer ebenfalls an einem potenziellen Aufschwung des Währungspaares überdurchschnittlich partizipieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE8NUQ zurückgreifen. Die mögliche Rendite-Chance aus dem Stand heraus beträgt dann bis zu 180 Prozent. Entsprechend sollte der Schein bei vollständiger Strategieumsetzung bei 6,27 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb des Niveaus von 10,50 NOK erfordert dagegen einen Ausstiegskurs von 2,01 Euro im vorgestellten Schein.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE8NUQ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,21 - 2,23 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,3886 NOK

Basiswert: EUR/NOK KO-Schwelle: 10,3886 NOK

akt. Kurs Basiswert: 10,6202 NOK Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,27 Euro Hebel: 44,8

Kurschance: + 180 Prozent Quelle: Vontobel

