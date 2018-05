EUR/JPY verharrt in seiner Konsolidierungszone

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Inflationsdaten führten bei Marktteilnehmern nicht zum Schluss, die Bank von Japan könne demnächst ihre geldpolitische Gangart etwas verschärfen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Den zu Wochenbeginn bekannt gegebenen April-Ausfuhrdaten (+7,8%) nach, habe die Wirtschaftsdynamik im April etwas an Fahrt gewonnen. Der heute Früh veröffentlichte Verbraucherpreisindex (Kernrate) habe mit 0,5 Prozent zwar knapp unterhalb der Markterwartung gelegen. Die Veränderung sei jedoch unauffällig gewesen. Entsprechend verharre der Euro weiter in seiner Konsolidierungszone, die zwischen 128,95 und 133,40 EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262) verlaufe. (22.05.2018/ac/a/m)