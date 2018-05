EUR/JPY: Yen konnte deutlich gewinnen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Yen, in der vergangenen Woche vor allen Dingen wegen des geplatzten Gipfels zwischen den USA und Nordkorea und der damit aufgekommenen Risikoaversion stark gesucht, hätte dieser Logik zufolge zuletzt eigentlich wieder nachgeben müssen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Aber obwohl sich nun beide Seiten darum bemühen würden, das Treffen doch noch stattfinden zu lassen und selbst die gestern neuerdings ins Auge gefasste Teilnahme von Südkoreas Premier Moon am Gipfel in Singapur, hätten bislang nicht zu gesteigerter Risikofreude bei den Händlern geführt - gegenüber dem US-Dollar seien beim Yen kaum Schwächezeichen festzustellen gewesen. Dass die japanische Währung im Vergleich zum Euro deutlich habe gewinnen können, überrasche indes nicht. Und so sei die Gemeinschaftswährung im unteren Bereich ihres kurzfristigen, steilen Abwärtstrends zwischen 130,50 und 125,40 EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262) unter Druck geblieben. Die heute Früh veröffentlichte Arbeitslosenquote habe mit 2,5 Prozent im Rahmen der Erwartungen gelegen. (29.05.2018/ac/a/m)





