EUR/JPY: Wendepunkt erreicht

Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) erreichte in den letzten Tagen ein Doppelhoch um 125,80 JPY. Befindet sich hier eine Hürde und setzt sich der bereits begonnene Rückgang in den Notierungen fort, könnte eine ansteigende Gerade um dann 119 JPY ein mögliches Ziel darstellen.

Ein doppeltes Hoch bei 125,80 JPY ließ in den vergangenen Tagen einen Widerstand im Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ersichtlich werden. Nach einem steilen Anstieg in den Wochen zuvor seit Mitte April kamen die Notierungen hier an einer Hürde an, an der sie nach einem wiederholten Scheitern abprallten und nach unten tendierten. Zuvor war der Wechselkurs mit einer deutlichen Gegenbewegung nach dem Abrutschen bis 115 JPY, wodurch er sich für kurze Zeit unter der steigenden Gerade um aktuell 118 JPY befand, deutlich nach oben gestiegen und hatte dabei rund zehn Prozent an Wert gewonnen. Nun allerdings müssten sich die Notierungen auf diesem höheren Niveau behaupten, wobei die kurzfristig orientierte 20-Tage-Linie bei 124,20 JPY als wichtige Unterstützung dienen könnte. Fällt der Wechselkurs auch unter diesen Support, könnte ein Rückgang bis zur Gerade, die am Tief von Juni letzten Jahres begann und vor allem Ende letzten Jahres erreichte Tiefs verbindet, um 119 JPY bevorstehen.

EUR/JPY (Tageschart in Japanischen Yen):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DG4P6N) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ausgehen, mit einem Hebel von 19,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 5,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 126,10 JPY platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ein Stoppkurs von 3,96 Euro. Bereits kurzfristig könnte für fallende Notierungen ein Ziel um 119 JPY bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt somit 3,6 zu 1.