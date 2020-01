EUR/JPY mit Trendwechsel

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum japanischen Yen (JPY) ist es in der abgelaufenen Woche zu einem klaren Trendbruch gekommen, auch wurden wichtige Unterstützung aus den letzten Monaten klar unterschritten. Damit dürfte der Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate feststehen, weitere Abgaben und ein deutlich schwächerer Euro sind im Zuge der technischen Auswertung nun zu erwarten.

Insgesamt tendiert das Paar EUR/JPY seit Anfang 2018 in einem mittelfristigen Abwärtstrend gen Süden und erreichte Anfang September 2019 seinen vorläufigen Tiefpunkt bei 115,8655 JPY. Zwar stellte sich wenig später eine Erholungsbewegung zurück an das Niveau des 38,2 % Fibonacci-Retracements um 122,8715 JPY ein, weitere Gewinne blieben jedoch aus. Stattdessen legte der Wert kürzlich wieder den Rückwärtsgang ein und fiel aus seinem kurzzeitigen Aufwärtstrend heraus. Damit liegt nach technischen Maßstäben nun ein eindeutiges Verkaufssignal vor und könnte für das Paar weitere Belastungen mit sich bringen. Zusätzlich tendieren die ebenfalls für eine mittelfristige Entscheidung notwendigen gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 wieder auseinander und verstärken hierdurch noch die Annahme weiterer Verluste beim EUR/JPY.

Letzter Halt 120 JPY

Um von einem weiteren Ausverkauf bei dem vorliegenden Währungspaar EUR/JPY partizipieren zu können, sollte erst noch ein Abschlag unter die jüngsten Verlaufstiefs aus letzter Woche von 119,9070 JPY abgewartet werden. Nur hierdurch steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Abwärtstrendfortsetzung zurück an die Novembertiefs bei 119,2505 und darunter auf 117,0775 JPY merklich an. Hierzu würde sich ein kurzzeitiges Short-Investment anbieten, dies kann beispielsweise über das Open Emd Turbo Short Zertifikat WKN VE6B1L erfolgen. Früher oder später wird sich aber ein Pullback zurück an den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend einstellen, dieser dürfte mit temporären Gewinnen an 121,1060 JPY einhergehen. Höher als die beiden Durchschnitte EMA 50/200 um 121,1692 und 121,3067 JPY dürfte dabei jedoch nicht mehr rauf gehen. Wenn doch würde noch einmal der Widerstandsbereich am 38,2 % Fibonacci-Retracement und der Marke 123,1015 JPY in den Fokus geraten.

EUR/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 120,3382 // 120,6355 // 121,0000 // 121,3067 Unterstützungen: 119,9070 // 119,2505 // 118,7310 // 118,0940

Fazit

Potenzielle Einstiegspunkte für ein Short-Investment ergeben sich entweder nach erfolgtem Pullback zurück an 121,1060 JPY oder aber unter den Freitagstiefs von 119,9070 JPY. In beiden Fällen kann beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VE6B1L zurückgegriffen werden. Bei einem Kursabschlag auf 117,0775 JPY sollte der Schein bei 4,01 Euro notieren. Als Verlustbegrenzung im zweiten Fall kann ein Stopp von 120,6400 JPY angesetzt werden, die ergibt im Zertifikat einen Ausstiegskurs von 1,04 Euro. Der Anlagehorizont wird auf nur wenige Wochen geschätzt, erste Gewinne können um 119,2505 JPY realisiert werden. Die mögliche Rendite-Chance bei vollständiger Umsetzung beträgt bis zu 135 Prozent.

Strategie für fallende Kurse WKN: VE6B1L

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,65 - 1,66 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 121,92 JPY

Basiswert: EUR/JPY KO-Schwelle: 121,92 JPY

akt. Kurs Basiswert: 120,0985 JPY Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,01 Euro Hebel: 60,1

Kurschance: + 135 Prozent Quelle: Vontobel

