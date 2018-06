EUR/JPY: Risikofreude zurückgekehrt und Yen deshalb gefallen

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Risikofreude der Marktteilnehmer ist zumindest temporär zurückgekehrt und der Yen deshalb gefallen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Dass die Industrieproduktion im April nach ersten Schätzungen gestern schlechter als erwartet ausgefallen sei oder die Zahl der begonnenen Neubauten ausgesprochen positiv überrascht habe, habe dabei eine untergeordnete Rolle gespielt. Auch dass die Bank of Japan ihre Anleihekäufe heute früh von 450 auf 430 Mrd. Yen reduziert habe - eine Aktion die vielerorts nicht als Wechsel der geldpolitischen Linie verstanden werde - sei ebenfalls ohne Auswirkung geblieben. Der kurzfristige Trend des Euro bleibe damit abwärtsgerichtet und verlaufe nun zwischen 128,80 und 123,70 EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262). (01.06.2018/ac/a/m)





