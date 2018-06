EUR/JPY: Kurzfristiger Abwärtstrend hat noch Bestand

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Drang der Marktteilnehmer, dem Yen den Vorzug vor dem lädierten Euro zu geben, hat seit Mitte vergangener Woche spürbar nachgelassen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen".



Zu dieser Entwicklung hätten vermutlich eher die entspannenden Signale aus Südeuropa als die ökonomischen Nachrichten aus Japan beigetragen. Möglicherweise würden Händler auch noch die erneute Zusage von US-Präsident Trump, das Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nun doch am 12. Juni in Singapur stattfinden zu lassen, in die Kurse einpreisen. Der kurzfristige Abwärtstrend des Euro habe nichtsdestotrotz noch Bestand. Er verlaufe derzeit zwischen 128,55 und 123,40 EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262). (04.06.2018/ac/a/m)





