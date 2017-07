EUR/JPY: Kein Weg nach oben

Der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen leitete nach einem Hoch um 131 JPY die Wende ein und tendierte bereits in den letzten Tagen nach unten. Noch einmal bäumten sich die Notierungen auf, doch der Versuch blieb ergebnislos. Jetzt kann es für den Euro-Yen-Kurs weiter nach unten gehen.

Bis zum Hoch bei 130,77 JPY stieg der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen seit Mitte April an, wobei er den ersten Anstieg im Bereich zwischen 123 und 124 JPY auch konsolidierte. Nachdem die Notierungen am eingangs genannten Hoch einen Widerstand vorfanden, änderten sie dort ihre Richtung und tendieren seitdem nach unten, wobei das deutliche Unterschreiten der aktuell bei 129,08 JPY verlaufenden 20-Tage-Linie ein Anzeichen für weiterhin fallende Notierungen sein könnte. Ein Ziel eines fallenden Euro Yen Kurses könnte sich zwischen 123 und 124 Euro befinden, zumal sich dorthin eine steigende Gerade vorheriger Tiefs des letzten Jahres bewegt. Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN DG3CGZ auf einen fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen zu setzen, befindet sich knapp unter Einstandsniveau. Der vorgestellte Open End Turbo Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 5,63 Euro. Wer in der Erwartung eines fallenden Wechselkurses von Euro in Japanischen Yen in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann sie durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses näher am Vorstellungskurs absichern.

EUR/JPY (Tageschart in Japanischen Yen):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Short (WKN DG3CGZ) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ausgehen, mit einem Hebel von 17,8 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 5,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 130,30 JPY platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ein Stoppkurs von 4,68 Euro. Ein Ziel fallender Notierungen könnte sich um 123 JPY befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 5,2 zu 1.