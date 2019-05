EUR/JPY: Interessante Entwicklung.. [...]

Im Währungspaar Euro (EUR) zum japanischen Yen (JPY) zeichnet sich derzeit aus technischer Sicht ein höchst komplexes, aber auch vielversprechendes Chartbild ab. Im Hinblick auf die gestrige Reaktion an den markantesten Verlaufstiefs könnte hieraus günstige Handelspositionen resultieren.

Übergeordnet befindet sich der Euro zum japanischen Yen seit Anfang 2018 in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Innerhalb dessen markierte das Währungspaar zu Beginn dieses Jahres zwar ein Verlaufstief bei 118,8625 JPY, entscheidend scheint hier aber das Niveau um 122,4900 JPY zu sein. Genau an dieser Stelle prallte das Pärchen im gestrigen Handel nämlich wieder zur Oberseite ab und könnte nun eine breit angelegt Erholung beginnen. Die bisherigen abwärts gerichteten Kurswellen seit Anfang März fallen allesamt dreiwellig aus, dass lediglich die These einer Konsolidierung stützt. Eine Trendwende könnte unmittelbar bevorstehen!

Sämtliche Long-Positionen auf aktuellem Kursniveau sind reinspekulativ, Rückläufer bis auf einen Wert von zunächst 124,0940 JPY, maximal jedoch bis 125,0800 JPY könnten jetzt kurzfristig folgen. Einen tatsächlichen Abschluss findet der potenzielle Doppelboden erst über einem Niveau von mindestens 127,7500 JPY. Bis dahin bleiben entgegengesetzte Erholungsversuche noch risikobehaftet. Ein Kursrutsch unter die gestrigen Tagestiefs ist von 122,4900 JPY ruft hingegen eine weitere Verkaufswelle in Richtung 121,6510 hervor, darunter sogar auf glatt 120,0000 JPY.

EUR/JPY (Tageschart in Yen) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 123,5205 // 124,0940 // 125,0095 // 125,2300 Unterstützungen: 122,4900 // 122,0668 // 121,8433 // 121,6510

Um den maximalen Gewinn bei kürzester Strecke herauszuholen, wird auf das Unlimited Turbo Long Zertifikat WKN VF1DE4 verwiesen. Dieses bietet durch einen Hebel von 62,50 bis zur ersten Kursmarke von 124,0940 JPY ein Renditepotenzial von 50 Prozent. Das Chancen-Risiko-Verhältnis beläuft sich auf 1,4 zu 1, da ein enger Stop um 122,4000 JPY gemessen an Basiswert angesetzt werden kann. Das entspricht einer Begrenzung im Schein von 1,01 Euro, das Ziel des Zertifikates wird auf 2,40 Euro beziffert.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF1DE4

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,59 - 1,60 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 121,19 JPY

Basiswert: EUR/JPY KO-Schwelle: 121,19 JPY

akt. Kurs Basiswert: 123,1330 Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,40 Euro Hebel: 62,5

Kurschance: + 50 Prozent Quelle: Vontobel

