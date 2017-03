EUR/JPY: Entscheidung steht bevor

Der Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) fällt in einer zur Seite laufenden Tendenz in Richtung seiner Unterstützung um 118,20 JPY. Unterschreiten die Notierungen aber den Support am Tief von Ende Februar nachhaltig, könnten im Weiteren Abgaben im größeren Umfang folgen.

Nachdem die Notierungen von Euro in Japanischen Yen an der fallenden Gerade vorheriger Hochs um 123 JPY gescheitert werden, traten sie innerhalb einer zur Seite laufenden Tendenz den Rückzug an. Dabei kann der Bereich am Jahrestief von Ende Februar um 118,20 JPY als mögliches Ziel gelten, zumal sich dort die 200-Tage-Linie bei aktuell 117,65 JPY und eine ansteigende Gerade vergangener Tiefs um 117,54 JPY befinden. Sollten die Notierungen diesen Bereich nachhaltig unterschreiten, könnte mit einer Zwischenstation um 112,10 JPY ein weiterer Rückgang bis zum Tief von Mitte letztes Jahres um 109,50 JPY möglich sein, das den tiefsten Stand seit Ende 2012 darstellte. Unsere vor zwei Wochen erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VN5Y4B auf einen fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 9,31 Euro und liegt seit seiner Vorstellung mit 35 Prozent im Plus. Seit unserem letzten Update vor einer Woche ergab sich ebenso ein Anstieg um 15 Prozent. Durch weiteres Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses kann diese spekulative Position bereits nahe am Vorstellungskurs von 8,08 Euro abgesichert werden.

EUR/JPY (Tageschart in Japanischen Yen):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VN5Y4B) können risikofreudige Anleger, die von einem weiter fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ausgehen, mit einem Hebel von 10,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 8,0 Prozent. Das Halten dieser spekulativen Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 121 JPY platziert und auf bereits bestehende Positionen angewendet werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 7,80 Euro. Auf kurze Sicht könnte für weiterhin fallende Notierungen erst ein Ziel im Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen um 118,20 JPY bestehen, bevor tiefere Ziele folgen könnten.