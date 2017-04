EUR/JPY: Auf Fünf-Monats-Tief

Für den Wechselkurs von Euro (EUR) in Japanischen Yen (JPY) geht es nach einer kurzen, zur Seite verlaufenden Phase weiter deutlich abwärts. Dabei unterschritten die Notierungen das letzte Tief um 118,20 JPY und werden derzeit um 117,60 JPY von einem wichtigen Supportbereich gehalten.

Seit dem Scheitern an einer fallenden Gerade vorheriger Hochs Mitte März um 123 JPY befindet sich der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen in einer schnell fallenden Tendenz. Diese wurde um 120 JPY einmal für eine kurze, zur Seite verlaufende Phase unterbrochen, setzte sich aber in den letzten Tagen fort, wodurch die Notierungen das zuletzt Ende Februar erreichte Tief um 118,20 JPY deutlich unterschritten und derzeit von der 200-Tage-Linie bei 117,72 JPY und einer ansteigenden Gerade früherer Tiefs um 117,60 JPY gehalten werden. Unterschreiten die Notierungen diese Unterstützungen, müsste sich der Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen weiter nach unten auf die Supportzone um 112 JPY konzentrieren, ehe das Tief von Juni letzten Jahres um 109,51 JPY im Fokus stünde. Unsere Mitte März vorgestellte Idee, mit der WKN VN5Y4B auf einen fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 10,68 Euro und liegt seit der ersten Vorstellung mit 55 Prozent im Plus. Auch seit unserem letzten Update am Ende der letzten Woche ergab sich bereits ein weiterer Anstieg um 15 Prozent. Durch ein enges Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses kann für diese spekulative Position zum Vorstellungskurs von 8,08 Euro bereits ein Gewinn von mehr als 20 Prozent abgesichert werden.

EUR/JPY (Tageschart in Japanischen Yen):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VN5Y4B) können risikofreudige Anleger, die von einem weiter fallenden Wechselkurs von Euro in Japanischen Yen ausgehen, mit einem Hebel von 9,3 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 9,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 118,50 JPY platziert und auf bereits bestehende Positionen angewendet werden. Im Mini Future Short ergibt sich ein Stoppkurs von 10,02 Euro. Auf weitere Sicht könnte für fallende Notierungen im Euro-Yen-Wechselkurs ein Ziel um 112 JPY bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 8,4 zu 1.