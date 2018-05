EUR/JPY: Abwärtstrend hat erneut an Fahrt gewonnen

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - Am Freitag setzten sich Vertreter der Bank von Japan, der Finanzagentur (FSA) und des Finanzministeriums an einen Tisch, um über die Lage an den Finanzmärkten zu diskutieren, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen" In der Vergangenheit hätten solche Treffen meist immer dann stattgefunden, wenn die Märkte besonders volatil gewesen seien. Diesmal könnten insbesondere die hohen Ausschläge des Japanischen Yen eine Rolle gespielt haben. Der Abwärtstrend des Euro habe zum Wochenschluss erneut an Fahrt gewonnen und verlaufe steil zwischen 130,50 und 125,40. (28.05.2018/ac/a/m)