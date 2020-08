EUR/JPY: 2019'er Hürde im Fokus

Das Währungspaar Euro (EUR) zum japanischen Yen (JPY) hat zum Ende der abgelaufenen Woche einen wichtigen Boden getestet und diesen mit dem dieswöchigen Kursanstieg bestätigt. Jetzt macht sich das Paar in Richtung seiner Widerstandszone aus 2019 wieder auf und könnte mit etwas Glück diese sogar aus dem Weg räumen.

Noch Anfang 2018 markierte der Euro gegenüber dem japanischen Yen bei 137,5020 JPY ein frisches Verlaufshoch, anschließend wechselte der Trendverlauf jedoch abrupt und zwang das Paar in eine mehrjährige Abwärtskonsolidierung. Ab einem Niveau von 114,4335 JPY aus Anfang Mai schoss der Euro gegenüber dem Yen regelrecht in die Höhe, durchbrach Anfang Juni seinen mittelfristigen Abwärtstrend und markierte schließlich am Ende der ersten Kaufwelle bei 124,43 JPY sein vorläufiges Ende. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer zurück auf die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 rutschte EUR/JPY in die zweite Kaufwelle und stieg an die zentrale Hürde aus 2019 bei 126,75 JPY wieder an. Zwar warf dieses Niveau das Paar kurzzeitig auf die Spitze der ersten Welle zurück, diese wird offenbar seitens der bullischen Marktteilnehmer aber als Sprungbrett für frische Verlaufshochs genutzt, wie der Beginn dieser Handelswoche eindrucksvoll demonstriert.

138,2 % Fibo im Fokus

Der vergleichsweise starke Aufwärtsimpuls ausgehend von 124,43 JPY könnte jetzt direkte Kursgewinne an 126,75 JPY bereithalten. Rein rechnerisch ließe sich darüber sogar Aufwärtspotenzial bis an das 138,2 % Fibo bei 128,2487 JPY ableiten und gewinnbringend beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP59GX nachhandeln. Sollte jedoch kein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone aus 2019 gelingen und EUR/JPY unter 124,00 JPY zurückfallen, kämen durchaus Verluste in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 121,1798 JPY (fallend) ins Spiel.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

126,0000 // 126,7500 // 127,5742 // 128,2487

Unterstützungen:

125,3440 // 124,4300 // 123,4132 // 122,8715



Fazit

Nach technischen Maßstäben und anhand der bisherigen Ausdehnung scheint die zweite Kaufwelle noch nicht abgeschlossen zu sein. Das mögliche Ziele für EUR/JPY liegt bei 128,2487 JPY und kann über das vorgestellte und mit einem Hebel von 47,2 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP59GX nachgehandelt werden. Daraus ergibt sich aus dem Stand heraus noch eine Rendite-Chance von 95 Prozent, entsprechend dürfte der Schein bei vollständiger Strategieumsetzung am Ende bei 4,11 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung kann relativ nah angesetzt werden, die Kursspitze aus der ersten Welle bei 124,20 JPY sollte jedoch nicht überschritten werden. Im vorgestellten Zertifikat ergibt sich dadurch ein mögliches Ausstiegsniveau von 0,89 Euro.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VP59GX

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,11 – 2,12 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

123,13 JPY

Basiswert:

EUR/JPY

KO-Schwelle:

123,13 JPY

akt. Kurs Basiswert:

125,7320 JPY

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

4,11 Euro

Hebel:

47,2

Kurschance:

+ 95 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

