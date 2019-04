EUR/HUF: Spannungsgeladen

Das Währungspaar Euro (EUR) zum Ungarischen Forint (HUF) ist an einer entscheidenden Stelle angelangt, nämlich seinem mittelfristigen Abwärtstrend. Dabei halten Bullen weiter die Zügel fest in den Händen, um einen volatilen Kampf wird man aber nicht herumkommen!

In der abgelaufenen Analyse vom 8. April 2019: "EUR/HUF: Nächste Welle angelaufen" wurde auf einen Anstieg des Euro gegenüber dem ungarischen Forint bis zur Takt gebenden Abwärtstrendlinie um 323,5000 HUF hingewiesen, diese Strategie ging auch soweit auf. Nun notiert das Währungspaar jedoch an dem sehr prägnanten Widerstand, der nicht ohne Gegenwehr von Verkäufern überwunden werden dürfte. Bereits investiert Anleger sollten ihre Long-Positionen nun sehr viel enger absichern, oder aber gleich alle Gewinne einstreichen und erst bei einem nachhaltigen Ausbruch wieder in die Vollen gehen. Das übergeordnete Chartbild seit Mitte März ist nach wie vor bullisch zu bewerten, der erste Aufwärtsbewegung zwischen 312,6084 und grob 322,0000 HUF fiel recht groß aus, die zweite Kaufwelle sollte die Wegstrecke mindestens in gleicher Größenordnung abbilden oder sogar übertreffen.

Für ein weiteres Kaufsignal sind Wochenschlusskurse oberhalb von 324,0000 HUF notwendig. Nur so kann weiteres Kurspotenzial zunächst bis an 324,9595 HUF bzw. gleich 325,4323 HUF freigesetzt werden. Mittelfristziele sind bei 326,0000 HUF auszumachen, sogar eine überschießende Kaufwelle zu den Septemberhochs aus 2018 bei 329,1834 HUF wäre vorstellbar. Zwischenzeitliche Gewinnmitnahmen auf 322,0000 HUF müssen aber unterhalb der federführenden Abwärtstrendlinie zwingend einkalkuliert werden. Erst darunter dürfte sich das Chartbild zugunsten einer Konsolidierung in Richtung 320,0998 HUF drehen. Tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies würde nämlich die Annahme einer fortgesetzten Korrektur stützen!

EURHUF (Tageschart in Forint) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 323,9105 // 324,9595 // 325,4323 // 326,0297 Unterstützungen: 322,4663 // 321,5679 // 320,4646 // 320,0000

Mit dem Mini Future Long (WKN VF4W60) können risikofreudige Anleger, die von einem baldigen Ausbruch und Kaufsignal in Richtung der Septemberhochs aus 2018 bei 329,1834 HUF ausgehen, mit einem Hebel von 44,41 davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt dabei 3,96 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert jetzt bei 321,0000 HUF platziert werden. Im Mini Future Long Schein ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,45 Euro. Ein Ziel nach oben könnte zunächst an den Jahreshochs von 329,1834 HUF bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VF4W60

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,22 -2,25 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 316,33 HUF

Basiswert: EUR/HUF KO-Schwelle: 319,16 HUF

akt. Kurs Basiswert: 322,3100 HUF Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,99 Euro Hebel: 44,41

Kurschance: + 68 Prozent Quelle: Vontobel

