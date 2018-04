EUR/HUF: Schwächerer Forint wird von der NBH nicht mehr gewünscht

Wien (www.aktiencheck.de) - Am Montag erhöhte die ungarische Nationalbank (NBH) die HUF (Ungarischer Forint)-Liquidität im Rahmen eines Tenderverfahrens, da sich der EUR/HUF-Wechselkurs erneut am unteren Ende der Bandbreite bewegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Devisen-Swapgeschäfte sollten die inländische Liquidität beeinflussen, das kurze Ende der Kurve absenken, den Carry vermindern und daher den EUR/HUF-Wechselkurs selbst steuern. Die NBH steuere den Wechselkurs seit Jahren bis in jede Einzelheit über eine Reihe unkonventioneller Maßnahmen und werde den EUR/HUF-Referenzwechselkurs und die implizite Volatilität voraussichtlich auch in Zukunft so stabil wie möglich halten. Ein schwächerer Forint werde von der NBH nicht mehr gewünscht. Mit Blick auf die Zukunft würden die Analysten für die kommenden Monate ihre Schätzung von 310 bis 315 EUR/HUF belassen. (17.04.2018/ac/a/m)