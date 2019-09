EUR/HUF: Rallye vor Fortsetzung?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Zum Ende der abgelaufenen Woche ist der Euro (EUR) gegenüber dem ungarischen Forint (HUF) auf einen Rekordstand angestiegen und hat zugleich auf Monatsbasis die Hochstände aus 2018 hinter sich gelassen. Mittelfristig öffnen sich nun weitere Türen für Käufer.

Doch so leichtfüßig sich der Anstieg des Paares zuletzt präsentiert, muss auf eine vergleichsweise starke und ungebrochene Aufwärtsphase seit Ende des ersten Quartals hingewiesen werden. Genau dieser Umstand mahnt ab sofort zur Vorsicht! Häufig setzten nach derart starken Kursbewegungen Gewinnmitnahmen ein, eine gesunde Konsolidierung käme jetzt nicht unerwartet. Diese kann auf der anderen Seite jedoch für einen erneuten Long-Einstieg auf einem deutlich tieferen Kursniveau genutzt werden, mittelfristig dominiert weiterhin ein bullisches Chartbild den Kursverlauf des Euro zum ungarischen Forint. Grund für die Annahme einer kurzfristigen Korrektur liefert nämlich das bis aufs äußerste ausgereizte Fibonacci-Retracement.

Seitdem das Paar EUR/HUF im Bereich von 310,00 HUF Ende des ersten Quartals dieses Jahres einen tragfähigen Boden etablieren konnte, schossen die Notierungen zuletzt bis über die Hochs aus Mitte 2018 auf ein Niveau von 331,9226 HUF hoch. Zugleich gelang es auf Wochen- und Monatsbasis die letztjährigen Hochs zu knacken, das weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von 339,2851 HUF auf mittelfristiger Basis freisetzen könnte. Als optimales Zugvehikel für eine derartige Long-Strategie präsentiert sich aktuell das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DDX5W0, dass mit einer eingebauten Verlustbegrenzung bei 319,50 HUF ausgestattet ist. Zuvor aber sollten sich Investoren auf kurzfristige Kursabschläge sogar auf 327,5159 HUF einstellen. Spätestens ab dieser Stelle dürfte eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrendkanals bevorstehen. Sollten Investoren einen Short-Ansatz verfolgen wollen, sollte dies mit äußerster Vorsicht aufgrund des intakten Aufwärtstrendkanals geschehen.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

331,9226 // 332,8610 // 333,5685 // 334,1000

Unterstützungen:

330,7622 // 330,0000 // 329,1834 // 327,5159



Fazit

Die Strategie ist übergeordnet weiter auf long ausgerichtet. Doch kurzfristige Rücksetzer sollten nicht ausgeschlossen werden, zwischengeschaltete Abgaben zurück auf 330,00 HUF könnten sehr bald einsetzen. Als potenzielle Einstiegsniveaus bieten sich die Marken bei 329,1834 und 327,5159 HUF an. Von da an wären anschließend wieder Kursgewinne bis zum übergeordneten Ziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 339,3006 HUF möglich. Als Zugvehikel kann beispielsweise auf das Unlimited Turbo Long Zertifikat WKN DDX5W0 zurückgegriffen werden. Als Zielmarke im Schein ergibt sich ein Niveau bei 6,08 Euro, die Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 327,50 HUF zunächst aber noch nicht überschreiten. Eine direkte Fortsetzung würde hingegen den sofortigen Aufbau von Long-Positionen nahelegen, dann allerdings mit einer sehr viel engeren Stopp.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DDX5W0

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,69 – 3,73 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

319,50 HUF

Basiswert:

EUR/HUF

KO-Schwelle:

319,50 HUF

akt. Kurs Basiswert:

331,3726 HUF

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

6,08 Euro

Hebel:

26,86

Kurschance:

+ 65 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.