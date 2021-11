EUR/HUF: Forint weiter unter Druck!

Das Währungspaar Euro (EUR) zum ungarischen Forint (HUF) stieg in dieser Woche auf ein frisches Mehrjahreshoch an und bekräftigt die Rallye der letzten Monate. Ein nachhaltiger Monatsschlusskurs darüber könnte mittelfristig positive Auswirkungen auf das Währungspaar nehmen.

Die letzten achtzehn Monate über lassen sich beim Währungspaar EUR/HUF in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 340 und 369 HUF zusammenfassen, innerhalb dessen sich die Trendverläufe in unregelmäßigen Abständen abwechselten. Nachdem im Sommer ein Verlaufstief bei 345,02 HUF markiert wurde, folgte ein höheres Tief im September und eine anschließende Auswärtsbewegung. Bereits dieses Konstrukt lieferte einen ersten Hinweis auf eine Kursrallye, in dieser Woche gelang es schließlich an die Verlaufshochs der letzten Jahre um 369 HUF zuzulegen und sogar ein Stück weit darüber anzusteigen. Gelingt nun ein eindeutiger Monatsschlusskurs darüber, könnte dies mittelfristige Signalwirkung entfalten und den Euro weiteren Auftrieb verleihen.

Monatsschlusskurs entscheidend

Sollte es zum Ende des Novembers zu einem nachhaltigen Ausbruch mindestens über 370 HUF kommen, könnte dies mittelfristige Anstiegschancen zunächst in den Bereich von 375 HUF bedeuten, darüber auf Sicht der nächsten Monate sogar an 380 HUF. Hierfür würde sich ein entsprechendes Long-Investment beispielsweise über das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3UHX anbieten. Kurzfristig sollte die Gefahr von Abprallern an diesem doch sehr markanten Widerstand nicht unterschätzt werden, weshalb erst ein nachhaltiger Wochenschlusskurs abgewartet werden sollte. Unterstützungen findet das Paar in der Absatzvariante bei 367 und 362 HUF vor.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 370,74 // 372,08 // 370,00 // 376,84 HUF Unterstützungen: 369,00 // 368,50 // 366,93 // 363,83 HUF

Fazit

Ein nachhaltiger Ausbruch auf Monatsschlusskursbasis über 370 HUF würde die Long-Theorie stützen und weiterer Zugewinn an 375 und darüber 380 HUF nähren, durch ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3UHX ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee anschließend eine Renditechance von 30 Prozent erzielen. Entsprechende Ziele im Schein lägen rechnerisch bei 9,37 und 10,83 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund eines anschließenden Pullbacks noch ein Stück weiter weg angesetzt werden, hier wäre ein vorläufiger Stopp bei 365 HUF sinnvoll. Daraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Zertifikat von 6,67 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA3UHX

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,08 - 8,38 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 340,1399 HUF

Basiswert: EUR/HUF KO-Schwelle: 340,1399 HUF

akt. Kurs Basiswert: 370,2223 HUF Laufzeit: Open end

Kursziel: 10,83 Euro Hebel: 11,9

Kurschance: + 30 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.