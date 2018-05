EUR/GBP wirkt eher unauffällig

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Wochenende richtete sich der Fokus in und um Großbritannien zur Abwechslung einmal nicht auf die Verhandlungen bzw. die damit verbundenen Querelen rund um den EU-Ausstieg, sondern fast ausschließlich auf die königliche Hochzeit, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe MÄRKTE am Morgen.

Nachdem die glamourösen Feierlichkeiten nun abgeschlossen seien, dürfte sich die Aufmerksamkeit diese Woche jedoch wieder auf die wirtschaftliche und politische Situation des Landes konzentrieren. Immerhin stünden zahlreiche Wirtschaftsdaten sowie der UK-Inflations- und Arbeitsmarktbericht zur Veröffentlichung an. Auch einige Reden von Mitgliedern des währungspolitischen Ausschusses (MPC) würden sich im ökonomischen Kalender finden. Im Gegensatz zum US-Dollar wirke der Euro verglichen mit dem Pfund eher unauffällig. Die Gemeinschaftswährung habe seit vergangenem Freitag zwar ein wenig zugelegt, verweile jedoch nach wie vor etwa in der Mitte ihrer jüngst eingeschlagenen Seitwärtsentwicklung zwischen 0,8620 und 0,8845 EUR/GBP (ISIN EU0009653088/ WKN 965308). (22.05.2018/ac/a/m)