EUR/GBP (spezial): Londoner Chaos-Tage

0,890 GBP sind das sprichwörtliche „ Zünglein an der Waage “

“ Neutrale Trendfolgeindikatoren & Stabilisierungsanzeichen

der britische Premiertüftelt Medienberichten zufolge an sehr konkreten Vorkehrungen zur Verhinderung der angestrebtenDen Berichten zufolge wird sich Johnson an das vom Parlament entworfene Gesetz halten sowie die EU um eine Verschiebung des Austritttermins bitten. Gleichzeitig ist es aber sehr wahrscheinlich, dass er in einem Brief erklären wird, dass die Regierung gegen eine Verschiebung über den 31. Oktober hinaus sei.Es wird also nochundals es die letzten Jahre eh schon war. Das Währungspaarzeigt sich davon natürlich nicht unbeeindruckt.Der Euro konnte jüngst eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation () abwehren. Auch diewirkt als Puffer nach unten.BeiGBP verläuft die nächste Supportlinie. Dieder SKS-Formation tendiert ebenfalls bei 0,890 GBP.Diesignalisieren für den Euro mittelfristiges Potential nach oben. Diekönnte durch ihre aktuell überverkaufte Tendenz zudem zu einer kurzfristigen Verschnaufpause beitragen.Es steht und fällt mit derbei 0,890 GBP. Bricht diese Unterstützung, dann könnte der Euro relativ schnell bei seiner 200-Tage-Linie ankommen.Diese verläuft aktuell beiGBP.Die EU wappnet sich schon mal für eine x-te Fortsetzung des. Hält die Doppelunterstützung, dann kann der Euro aber auch relativ bald wieder die 0,911 GBP ansteuern.Es bleibt spanend und vor allem verworren....





